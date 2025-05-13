Полезное и вкусное мороженое, которое можно детям: без яиц и молока

Вкусное мороженое без яиц и молока – это реальность, которую легко воплотить дома. Особенно актуальным оно становится летом, когда хочется охладиться, не прибегая к магазинным десертам с сомнительным составом. Домашнее манговое мороженое станет отличным десертом для детей: оно не содержит аллергенов, имеет натуральный вкус и готовится из доступных ингредиентов. К тому же, для его приготовления не нужна специальная техника или долгое взбивание.

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Редакция FoodOboz делится рецептом полезного домашнего мороженого для детей. Десерт на основе манго и кокосового молока имеет приятную кремовую текстуру, насыщенный фруктовый вкус и не содержит дополнительного сахара.

Ингредиенты:

манго – 2 шт. (спелые, очищенные и нарезанные)

кокосовый крем или густой растительный йогурт – 1/3 стакана

кленовый сироп или мед (по желанию) – 1 ст.л.

сок 1 лайма

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты поместите в блендер.

2. Взбейте до однородной массы.

3. Перелейте смесь в форму для замораживания или используйте половинки манго как натуральные "чашечки".

4. Замораживайте не менее 4 часов.

5. Подавайте с любимыми дополнениями.

6. Перед подачей дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5-10 минут для более мягкой текстуры.

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