Полезное и вкусное мороженое, которое можно детям: без яиц и молока
Вкусное мороженое без яиц и молока – это реальность, которую легко воплотить дома. Особенно актуальным оно становится летом, когда хочется охладиться, не прибегая к магазинным десертам с сомнительным составом. Домашнее манговое мороженое станет отличным десертом для детей: оно не содержит аллергенов, имеет натуральный вкус и готовится из доступных ингредиентов. К тому же, для его приготовления не нужна специальная техника или долгое взбивание.
Редакция FoodOboz делится рецептом полезного домашнего мороженого для детей. Десерт на основе манго и кокосового молока имеет приятную кремовую текстуру, насыщенный фруктовый вкус и не содержит дополнительного сахара.
Ингредиенты:
- манго – 2 шт. (спелые, очищенные и нарезанные)
- кокосовый крем или густой растительный йогурт – 1/3 стакана
- кленовый сироп или мед (по желанию) – 1 ст.л.
- сок 1 лайма
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты поместите в блендер.
2. Взбейте до однородной массы.
3. Перелейте смесь в форму для замораживания или используйте половинки манго как натуральные "чашечки".
4. Замораживайте не менее 4 часов.
5. Подавайте с любимыми дополнениями.
6. Перед подачей дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5-10 минут для более мягкой текстуры.
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