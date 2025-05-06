Полезное клубничное мороженое без сахара для детей: эксперт поделилась простым рецептом
Магазинное мороженое – это не лучший вариант, если речь идет о детях. Действительно полезный и безопасный десерт можно очень легко сделать в домашних условиях. Для этого вам понадобится сочная клубника, а вместо классического сахара лучше использовать мед.
Идея приготовления полезного лимонно-клубничного мороженого для детей опубликована на странице известного украинского диетолога Светланы Фус (dietolog.fus) в Instagram.
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 1 стакан
- клубника – 350 г
- свежий лимонный сок – 1/3 стакана
- лимонная цедра – 2 ч.л.
- мед – 2 ч.л. или по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте в блендере все ингредиенты: греческий йогурт, клубнику, лимонный сок, лимонную цедру и мед. Должна получиться густая однородная смесь.
2. Разложите полученную массу в формы.
3. Поставьте в морозилку.
4. Всю массу разделите на 5-6 порций. На один прием пищи – 1 порция.
5. Такой десерт будет отличным дополнением к завтраку или обеду.
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