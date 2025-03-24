Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара
Киноа – очень ценный и универсальный продукт. Зерна можно добавлять в салаты, коктейли. а также готовить вкусное и полезное печенье для детей. Сахар для такого десерта вам не пригодится.
Идея приготовления полезного печенья из киноа без сахара опубликована на странице фудблогера Елены Суничук (alenakovalchuk blog) в Instagram. В составе много сухофруктов.
Ингредиенты:
- отварная киноа – 1 стакан
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 120 г (комнатной температуры)
- финики
- курага
- изюм – горсть
- мука – 140 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Замочить сухофрукты.
3. Масло комнатной температуры взбить миксером.
4. Яйцо взбить миксером. Сначала белок пиков, затем добавить желток.
5. Нарезать мелко сухофрукты и смешать с киноа. С фиников снять кожуру.
6. Соединить масло с яйцом и добавить просеянную муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешать.
7. Соединить киноа и тесто до однородности.
8. Свернуть тесто колбаской в пленку и отправить в морозилку, чтобы лучше было резать.
9. Разогреть духовку до 180 градусов, достать тесто, нарезать на кусочки шириной в 1 сантиметр и разложить печенье на пергамент.
10. Выпекать 12-15 минут.
11. Готовность можно проверить зубочисткой. Печенье увеличится немного в объеме.
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