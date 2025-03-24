Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара

Киноа – очень ценный и универсальный продукт. Зерна можно добавлять в салаты, коктейли. а также готовить вкусное и полезное печенье для детей. Сахар для такого десерта вам не пригодится.

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Идея приготовления полезного печенья из киноа без сахара опубликована на странице фудблогера Елены Суничук (alenakovalchuk blog) в Instagram. В составе много сухофруктов.

Ингредиенты:

отварная киноа – 1 стакан

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 120 г (комнатной температуры)

финики

курага

изюм – горсть

мука – 140 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Замочить сухофрукты.

3. Масло комнатной температуры взбить миксером.

4. Яйцо взбить миксером. Сначала белок пиков, затем добавить желток.

5. Нарезать мелко сухофрукты и смешать с киноа. С фиников снять кожуру.

6. Соединить масло с яйцом и добавить просеянную муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешать.

7. Соединить киноа и тесто до однородности.

8. Свернуть тесто колбаской в пленку и отправить в морозилку, чтобы лучше было резать.

9. Разогреть духовку до 180 градусов, достать тесто, нарезать на кусочки шириной в 1 сантиметр и разложить печенье на пергамент.

10. Выпекать 12-15 минут.

11. Готовность можно проверить зубочисткой. Печенье увеличится немного в объеме.

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