Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара

Киноа – очень ценный и универсальный продукт. Зерна можно добавлять в салаты, коктейли. а также готовить вкусное и полезное печенье для детей. Сахар для такого десерта вам не пригодится.

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Идея приготовления полезного печенья из киноа без сахара опубликована на странице фудблогера Елены Суничук (alenakovalchuk blog) в Instagram. В составе много сухофруктов.

Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара

Ингредиенты:

  • отварная киноа – 1 стакан
  • яйца – 1 шт.
  • сливочное масло – 120 г (комнатной температуры)
  • финики
  • курага
  • изюм – горсть
  • мука – 140 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара

1. Замочить сухофрукты.

3. Масло комнатной температуры взбить миксером.

4. Яйцо взбить миксером. Сначала белок пиков, затем добавить желток.

Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара

5. Нарезать мелко сухофрукты и смешать с киноа. С фиников снять кожуру.

6. Соединить масло с яйцом и добавить просеянную муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешать.

7. Соединить киноа и тесто до однородности.

Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара

8. Свернуть тесто колбаской в пленку и отправить в морозилку, чтобы лучше было резать.

9. Разогреть духовку до 180 градусов, достать тесто, нарезать на кусочки шириной в 1 сантиметр и разложить печенье на пергамент.

Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара

10. Выпекать 12-15 минут.

Полезное печенье из киноа для детей: как приготовить простой десерт без сахара

11. Готовность можно проверить зубочисткой. Печенье увеличится немного в объеме.

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