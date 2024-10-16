Полезное тыквенное печенье с шоколадом: идеальный вариант для перекуса в школу

Очень удобно дать ребенку с собой в школу на перекус печенье. Но не магазинное, а именно домашнее. Для основы прекрасно подойдет сладкая сезонная тыква. Получится не только вкусно, но и полезно.

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Идея приготовления полезного тыквенного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katherine.nari в TikTok. Можно подать с соком или йогуртом.

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 80 г

мука пшеничная – 240 г

сливочное масло – 170 г

сахар – 100 г (можно больше, если любите слаще и не будете использовать шоколад)

разрыхлитель – 0,5 ч.л

сода – ¼ ч.л

соль – 0,5 ч.л

шоколадные капли – 100 г

Способ приготовления:

1. Сливочное масло растопить и отставить, чтобы оно остыло.

2. Распределить тыквенное пюре тонким слоем на бумажном полотенце и оставить на 7-10 минут, а затем осторожно промокнуть еще одним полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

3. В миске смешать просеянную муку, разрыхлитель, соду и соль.

4. В другой миске смешать растопленное масло с сахаром.

5. Добавить тыквенное пюре, окончательно перемешать.

6. Добавить сухие смеси к масляной смеси и перемешать до однородности.

7. Добавить шоколадные капли. Открыть тесто и охлаждать 30-60 минут.

8. Разогрейте духовку до 175 градусов. Сформировать шарики из теста, разложить их на противень с пергаментом на расстоянии. Сплюснуть и придать желаемую форму.

9. Выпекать 11-14 минут (режим – верх/низ) пока край не затвердеет и низ печенья не зарумянится.

10. Дайте остыть на противень 5 минут, затем переложить на решетку до полного охлаждения.

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