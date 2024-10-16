Полезное тыквенное печенье с шоколадом: идеальный вариант для перекуса в школу
Очень удобно дать ребенку с собой в школу на перекус печенье. Но не магазинное, а именно домашнее. Для основы прекрасно подойдет сладкая сезонная тыква. Получится не только вкусно, но и полезно.
Идея приготовления полезного тыквенного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katherine.nari в TikTok. Можно подать с соком или йогуртом.
Ингредиенты:
- тыквенное пюре – 80 г
- мука пшеничная – 240 г
- сливочное масло – 170 г
- сахар – 100 г (можно больше, если любите слаще и не будете использовать шоколад)
- разрыхлитель – 0,5 ч.л
- сода – ¼ ч.л
- соль – 0,5 ч.л
- шоколадные капли – 100 г
Способ приготовления:
1. Сливочное масло растопить и отставить, чтобы оно остыло.
2. Распределить тыквенное пюре тонким слоем на бумажном полотенце и оставить на 7-10 минут, а затем осторожно промокнуть еще одним полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
3. В миске смешать просеянную муку, разрыхлитель, соду и соль.
4. В другой миске смешать растопленное масло с сахаром.
5. Добавить тыквенное пюре, окончательно перемешать.
6. Добавить сухие смеси к масляной смеси и перемешать до однородности.
7. Добавить шоколадные капли. Открыть тесто и охлаждать 30-60 минут.
8. Разогрейте духовку до 175 градусов. Сформировать шарики из теста, разложить их на противень с пергаментом на расстоянии. Сплюснуть и придать желаемую форму.
9. Выпекать 11-14 минут (режим – верх/низ) пока край не затвердеет и низ печенья не зарумянится.
10. Дайте остыть на противень 5 минут, затем переложить на решетку до полного охлаждения.
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