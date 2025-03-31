Полезны сладкие оладьи, которые точно понравятся вашему ребенку: из моркови и яблок

Оладьи – простое блюдо, которое можно сделать еще и полезным. Для этого вам понадобятся сочные яблоки и морковь. Особенно изделия понравятся детям.

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Идея приготовления полезных оладий с морковью и яблоком опубликована на странице фудблогера Людмилы с ником prykorm malyka в Instagram. Изделия очень быстро жарятся и получаются совсем нежирными.

Ингредиенты:

небольшая морковь (очищенная, натертая на мелкой терке) – 1 шт.

небольшое сладкое яблоко (очищенное, натертое на мелкой терке) – 1 шт.

яйца – 1 шт.

молоко – 2 ст.л.

семена льна (по желанию можно предварительно смолоть или замочить в 2 ст. л. воды на 10 минут) – 1 ч.л.

мука – 1 ст.л.

масло ГХИ для жарки

Способ приготовления:

1. В миске смешать натертые морковь и яблоко.

2. Добавить яйцо, молоко, семена льна и муку, хорошо перемешать.

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла ГХИ.

4. Выкладывать ложкой небольшие оладьи, жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета (если кажется, что морковь жесткая, можно жарить под крышкой).

5. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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