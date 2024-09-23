Полезные батончики для перекуса в школу детям: без сахара, муки и красителей

Каждая мама всегда должна ломать голову над тем, что дать ребенку с собой в школу на перекус. Еда должна быть достаточно питательной, вкусной и, к тому же, удобной в транспортировке. На этот случай есть одна универсальная идея.

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Идеей приготовления полезных и вкусных батончиков для детей поделилась фудблогер Виктория с ником inter.lude в Instgaram. В составе нет сахара, никаких красителей и муки.

Ингредиенты:

курага – 200 г

орехи – 100 г (миндаль, кешью, арахис, кунжут, фундук)

овсяные хлопья – 50 г

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Курагу и орехи залить кипятком.

2. Оставить до полного охлаждения воды.

3. Слить жидкость.

4. Все ингредиенты положить в чашу блендера и взбить (овсянку можно предварительно измельчить до состояния муки в кофемолке). Масса получается довольно густая, если слишком – можно добавить немного воды.

5. Пергамент смазать растительным маслом или взять силиконовый коврик.

6. Выложить пасту равномерным слоем толщиной примерно 1 сантиметр.

Довести до готовности можно тремя способами:

1. В разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

2. В духовке с приоткрытой дверцей при температуре 60 градусов 3-4 часа.

3. В сушилке (дегидраторе) 60 градусов 4 часа. Последние 2 способа позволяют сохранить максимум полезных веществ.

Как подавать

1. На порции порезать в горячем виде.

2. Оставить остывать на пергаменте.

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