Полезные глазированные творожки для детей: из чего приготовить в домашних условиях

Глазированные сырки – любимое лакомство многих детей, но магазинные варианты часто содержат консерванты, красители и лишний сахар. Готовя их дома, вы можете контролировать состав и сделать творожки максимально полезными. В основе этого рецепта – натуральные продукты: кисломолочный творог, ягоды, белый шоколад и минимум сахара. Благодаря нежной текстуре и натуральной ягодной прослойке, такие сырки не только вкусны, но и питательны.

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Идея приготовления домашних глазированных сырков для детей опубликована на странице фудблогера Светланы Климоской (svitlana klymovska) в Instagram. Приготовление не займет много времени, а результат понравится и детям и взрослым.

Ингредиенты для ягодного конфи:

ягодное пюре (например, смородиновое) – 150 г

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 1 ч. л. с верхом

Ингредиенты для творожной массы:

маскарпоне – 250 г

кисломолочный творог – 250 г

сливочное масло (комнатной температуры) – 70 г

сахарная пудра – 80 г

ванильная паста – 1 ч. л.

Ингредиенты для глазури:

белый шоколад – 200 г

растительное масло (нейтральное) – 40 г

Способ приготовления:

1. Если вы используете замороженные ягоды, разморозьте их, добавьте 10% сахара от их веса, нагрейте и взбейте погружным блендером.

2. Добавьте сахар и крахмал в ягодное пюре, доведите до кипения и проварите 1 минуту, постоянно помешивая венчиком.

3. Перелейте конфи в кондитерский мешок и оставьте в холодильнике до использования.

4. Для творожной массы все ингредиенты (творог, маскарпоне, масло, сахарную пудру и ванильную пасту) взбейте погружным блендером до однородной массы.

5. Протрите дополнительно через сито для нежной текстуры.

6. Переведите массу в кондитерский мешок.

7. Отсадите первый слой сырочной массы в силиконовую форму, сформировав бортики. Плотно нажмите, чтобы заполнить все пустоты.

8. Внутрь добавьте ягодное конфи, сверху – еще один слой творожной массы.

9. Легко постучите формой о стол, чтобы все слои равномерно распределились.

10. Выровняйте шпателем и отправьте в морозильную камеру до полного застывания.

11. Растопите белый шоколад на водяной бане или импульсами в микроволновке, добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.

12. Замороженные сырки вынимайте по одному, накалывайте на шпажку и погружайте в глазурь, давая лишней глазури стечь.

13. Выкладывайте сырки на пергамент, сразу посыпая измельченной фисташкой или порошком сублимированных ягод.

14. Дайте глазури застыть.

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