Полезные и вкусные конфеты: их сможет приготовить даже ребенок. Рецепт
Если вы не можете отказать ребенку в десерте, следует использовать только проверенные и полезные сладости. Такими могут быть только те, что приготовлены руками бережной мамы.
Фудблогер с ником katia cooking в Instagram рассказала, какие сладости она готовит собственным детям. Предложенные ею конфеты не только понравятся каждому, но и готовятся достаточно легко.
Ингредиенты
- Финики без косточек – 200 гр
- Жареный арахис – 200 гр
- Кокосовая стружка – 100 гр
- Мед – 1 ч.л.
- Шоколад – 200 гр (по желанию)
- Орешки – по желанию
Способ приготовления
1. В чашу блендера кладем жареный арахис, финики и кокосовую стружку.
2. Перебиваем и пересыпаем в миску.
3. Добавляем мед и перемешиваем должна получиться масса, которая при сжатии держит форму.
4. Далее формируем шарики кладем на доску и отправляем в морозилку на 10 минут.
5. Если не планируете использовать шоколад, ставить в морозилку не нужно. Обваляйте в кокосовой стружке и конфеты готовые.
6. Растапливаем шоколад, добавляем измельченные орешки.
7. Окунаем конфеты в шоколад и выкладываем на застеленную пергаментом доску.
8. Отправляем на несколько минут в холодильник, чтобы шоколад застыл.
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