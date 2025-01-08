Полезные и вкусные конфеты: их сможет приготовить даже ребенок. Рецепт

Если вы не можете отказать ребенку в десерте, следует использовать только проверенные и полезные сладости. Такими могут быть только те, что приготовлены руками бережной мамы.

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Фудблогер с ником katia cooking в Instagram рассказала, какие сладости она готовит собственным детям. Предложенные ею конфеты не только понравятся каждому, но и готовятся достаточно легко.

Ингредиенты

Финики без косточек – 200 гр

Жареный арахис – 200 гр

Кокосовая стружка – 100 гр

Мед – 1 ч.л.

Шоколад – 200 гр (по желанию)

Орешки – по желанию

Способ приготовления

1. В чашу блендера кладем жареный арахис, финики и кокосовую стружку.

2. Перебиваем и пересыпаем в миску.

3. Добавляем мед и перемешиваем должна получиться масса, которая при сжатии держит форму.

4. Далее формируем шарики кладем на доску и отправляем в морозилку на 10 минут.

5. Если не планируете использовать шоколад, ставить в морозилку не нужно. Обваляйте в кокосовой стружке и конфеты готовые.

6. Растапливаем шоколад, добавляем измельченные орешки.

7. Окунаем конфеты в шоколад и выкладываем на застеленную пергаментом доску.

8. Отправляем на несколько минут в холодильник, чтобы шоколад застыл.

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