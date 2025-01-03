Топ-3 рецептов вкусных блинов для детей: сладкие и соленый варианты
Блинчики – это универсальное блюдо, которое, в зависимости от начинки и дополнений, может подаваться на завтрак или даже на обед. Блинчики бывают сладкие и соленые, но любые из них одинаково обожают как взрослые, так и дети.
Детский нутрициолог с ником valeriia kids nutrition в Instagram опубликовала топ-3 рецепта вкусных блинов, идеально подходящих для детского питания. Она предоставила и сладкие, и соленые варианты блюда.
Рецепт №1
Ингредиенты
- Ряженка\кефир\натуральный йогурт – 250 мл
- Мука – 100 гр
- Мука цельнозерновая – 25 гр
- Пюре манго – 50 гр
- Яйцо – 1 шт
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Сода – ¼ ч.л.
Способ приготовления
1. В отдельных емкостях соедините сухие и влажные ингредиенты.
2. Соедините ингредиенты вместе и тщательно перемешайте.
3. Формируем панкейки на раскаленной сковороде, смазанном маслом.
4. Обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон.
Рецепт №2
Ингредиенты
- Готовая брокколи\цветная капуста – 100 гр
- Мука – 25 гр
- Овсяные хлопья – 25 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сыр твердый – 20 гр
- Специи по вкусу
Способ приготовления
1. К готовым овощам добавьте овсяные хлопья, яйцо, муку и специи. Тщательно взбейте блендером.
2. Добавьте тертый сыр и перемешайте.
3. Сформируйте панкейки на раскаленной сковороде, смазанном маслом.
4. Обжарьте до золотистого цвета с обеих сторон.
Рецепт №3
Ингредиенты
- Спелый банан – 1 шт
- Молоко – 250 мл
- Мука – 200 гр
- Яйца – 2 шт
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Банан разминаем вилкой.
2. Добавляем сухие ингредиенты и перемешиваем.
3. Соединяем муку с разрыхлителем и добавляем в общую массу.
4. Формируем панкейки на раскаленной сковороде, смазанном маслом.
5. Обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон.
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