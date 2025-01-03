Топ-3 рецептов вкусных блинов для детей: сладкие и соленый варианты

Блинчики – это универсальное блюдо, которое, в зависимости от начинки и дополнений, может подаваться на завтрак или даже на обед. Блинчики бывают сладкие и соленые, но любые из них одинаково обожают как взрослые, так и дети.

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Детский нутрициолог с ником valeriia kids nutrition в Instagram опубликовала топ-3 рецепта вкусных блинов, идеально подходящих для детского питания. Она предоставила и сладкие, и соленые варианты блюда.

Рецепт №1

Ингредиенты

Ряженка\кефир\натуральный йогурт – 250 мл

Мука – 100 гр

Мука цельнозерновая – 25 гр

Пюре манго – 50 гр

Яйцо – 1 шт

Масло растительное – 2 ст.л.

Сода – ¼ ч.л.

Способ приготовления

1. В отдельных емкостях соедините сухие и влажные ингредиенты.

2. Соедините ингредиенты вместе и тщательно перемешайте.

3. Формируем панкейки на раскаленной сковороде, смазанном маслом.

4. Обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон.

Рецепт №2

Ингредиенты

Готовая брокколи\цветная капуста – 100 гр

Мука – 25 гр

Овсяные хлопья – 25 гр

Яйцо – 1 шт

Сыр твердый – 20 гр

Специи по вкусу

Способ приготовления

1. К готовым овощам добавьте овсяные хлопья, яйцо, муку и специи. Тщательно взбейте блендером.

2. Добавьте тертый сыр и перемешайте.

3. Сформируйте панкейки на раскаленной сковороде, смазанном маслом.

4. Обжарьте до золотистого цвета с обеих сторон.

Рецепт №3

Ингредиенты

Спелый банан – 1 шт

Молоко – 250 мл

Мука – 200 гр

Яйца – 2 шт

Масло растительное – 3 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Банан разминаем вилкой.

2. Добавляем сухие ингредиенты и перемешиваем.

3. Соединяем муку с разрыхлителем и добавляем в общую массу.

4. Формируем панкейки на раскаленной сковороде, смазанном маслом.

5. Обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон.

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