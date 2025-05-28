Полезные конфеты из сухофруктов и орехов для детей: готовятся без сахара
Вместо магазинных конфет, в которых много различных подсластителей и химии, можно сделать полезные домашние сладости. Особенно они понравятся детям, которые всегда хотят чего-то вкусненького. Все ингредиенты простые и доступные.
Идея приготовления домашних конфет для детей опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna levenets) в Instagram. Сахара, муки или шоколада в составе нет.
Ингредиенты:
- финики без косточек – 180 г
- клюква вяленая – 75 г
- орехи – 75 г
- миндальная мука – 50 г
- кокосовая стружка – 50 г
- кокосовое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты сложить в чашу блендера.
2. Взбить в блендере до состояния крошки.
3. Сформировать из полученной массы небольшие шарики.
4. Нужно немного прижать массу в руках, чтобы она слепилась. Или же можно сделать шарики смоченными водой руками.
5. Обвалять шарики в кокосовой стружке или полить шоколадом.
6. Положить в морозилку на час.
7. Хранить в холодильнике.
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