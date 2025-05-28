Полезные конфеты из сухофруктов и орехов для детей: готовятся без сахара

Вместо магазинных конфет, в которых много различных подсластителей и химии, можно сделать полезные домашние сладости. Особенно они понравятся детям, которые всегда хотят чего-то вкусненького. Все ингредиенты простые и доступные.

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Идея приготовления домашних конфет для детей опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna levenets) в Instagram. Сахара, муки или шоколада в составе нет.

Ингредиенты:

финики без косточек – 180 г

клюква вяленая – 75 г

орехи – 75 г

миндальная мука – 50 г

кокосовая стружка – 50 г

кокосовое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты сложить в чашу блендера.

2. Взбить в блендере до состояния крошки.

3. Сформировать из полученной массы небольшие шарики.

4. Нужно немного прижать массу в руках, чтобы она слепилась. Или же можно сделать шарики смоченными водой руками.

5. Обвалять шарики в кокосовой стружке или полить шоколадом.

6. Положить в морозилку на час.

7. Хранить в холодильнике.

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