Полезные мафины без муки для ребенка на перекус: какое мясо лучше выбрать для блюда
Мафины – это не только сладкая выпечка, но и полноценный перекус для ребенка. В качестве начинки следует использовать вкусное и сочное мясо. На этот случай отлично подойдет диетическая индейка.
Идея приготовления питательных мафинов с индейкой для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Даже без муки изделия будут отлично держать форму и получатся пышными.
Ингредиенты:
- фарш индейки – 200 г
- картофель – 1 шт. (средняя)
- сыр – 30 г
- помидор – 1/2 шт.
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Очистите картофель и натрите его на мелкой терке.
2. Помидор нарежьте маленькими кубиками.
3. Сыр натрите на средней терке.
4. В глубокую миску положите фарш индейки.
5. Добавьте тертый картофель, яйцо и тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу. По желанию можно чуть-чуть подсолить (если это допустимо для детей) или добавить любимые пряности.
6. Подготовьте формы для выпечки (силиконовые или металлические) и смажьте их небольшим количеством растительного масла, если это необходимо.
7. Наполните формы фаршем примерно на 2/3 высоты.
8. Сверху на каждую порцию выложите нарезанный помидор и посыпьте тертым сыром.
9. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
10. Выпекайте мафины в течение 35-40 минут, пока они не станут золотистыми и хорошо пропеченными.
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