Полезные мафины без муки для ребенка на перекус: какое мясо лучше выбрать для блюда

Мафины – это не только сладкая выпечка, но и полноценный перекус для ребенка. В качестве начинки следует использовать вкусное и сочное мясо. На этот случай отлично подойдет диетическая индейка.

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Идея приготовления питательных мафинов с индейкой для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Даже без муки изделия будут отлично держать форму и получатся пышными.

Ингредиенты:

фарш индейки – 200 г

картофель – 1 шт. (средняя)

сыр – 30 г

помидор – 1/2 шт.

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Очистите картофель и натрите его на мелкой терке.

2. Помидор нарежьте маленькими кубиками.

3. Сыр натрите на средней терке.

4. В глубокую миску положите фарш индейки.

5. Добавьте тертый картофель, яйцо и тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу. По желанию можно чуть-чуть подсолить (если это допустимо для детей) или добавить любимые пряности.

6. Подготовьте формы для выпечки (силиконовые или металлические) и смажьте их небольшим количеством растительного масла, если это необходимо.

7. Наполните формы фаршем примерно на 2/3 высоты.

8. Сверху на каждую порцию выложите нарезанный помидор и посыпьте тертым сыром.

9. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.

10. Выпекайте мафины в течение 35-40 минут, пока они не станут золотистыми и хорошо пропеченными.

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