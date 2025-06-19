Видео дня
Полезные морковно-сырные шарики для детей: делимся рецептом бюджетного перекуса
Для того, чтобы ребенок хотел есть овощи, нужно их вкусно приготовить. На этот случай прекрасно подходят морковно-сырные шарики. Сформированные изделия нужно запечь, поэтому вся питательность компонентов сохранится максимально.
Идея приготовления морковно-сырных шариков на перекус для ребенка опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Малыши будут в восторге.
Ингредиенты:
- морковь – 2 маленькие или 1 большая
- твердый сыр – 70 г
- желток – 1 яйца
- специи (чеснок)
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на мелкой терке.
2. Сыр натереть на крупной терке.
3. Смешать морковь, сыр, специи и желток.
4. Сформировать шарики.
5. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: