Полезные морковно-сырные шарики для детей: делимся рецептом бюджетного перекуса

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезные морковно-сырные шарики для детей: делимся рецептом бюджетного перекуса

Для того, чтобы ребенок хотел есть овощи, нужно их вкусно приготовить. На этот случай прекрасно подходят морковно-сырные шарики. Сформированные изделия нужно запечь, поэтому вся питательность компонентов сохранится максимально.

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Идея приготовления морковно-сырных шариков на перекус для ребенка опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Малыши будут в восторге.

Полезные морковно-сырные шарики для детей: делимся рецептом бюджетного перекуса

Ингредиенты:

  • морковь – 2 маленькие или 1 большая
  • твердый сыр – 70 г
  • желток – 1 яйца
  • специи (чеснок)

Способ приготовления:

Полезные морковно-сырные шарики для детей: делимся рецептом бюджетного перекуса

1. Морковь натереть на мелкой терке.

2. Сыр натереть на крупной терке.

Полезные морковно-сырные шарики для детей: делимся рецептом бюджетного перекуса

3. Смешать морковь, сыр, специи и желток.

Полезные морковно-сырные шарики для детей: делимся рецептом бюджетного перекуса

4. Сформировать шарики.

5. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

Полезные морковно-сырные шарики для детей: делимся рецептом бюджетного перекуса

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