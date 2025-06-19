Полезные морковно-сырные шарики для детей: делимся рецептом бюджетного перекуса

Для того, чтобы ребенок хотел есть овощи, нужно их вкусно приготовить. На этот случай прекрасно подходят морковно-сырные шарики. Сформированные изделия нужно запечь, поэтому вся питательность компонентов сохранится максимально.

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Идея приготовления морковно-сырных шариков на перекус для ребенка опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Малыши будут в восторге.

Ингредиенты:

морковь – 2 маленькие или 1 большая

твердый сыр – 70 г

желток – 1 яйца

специи (чеснок)

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на мелкой терке.

2. Сыр натереть на крупной терке.

3. Смешать морковь, сыр, специи и желток.

4. Сформировать шарики.

5. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

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