Полезные нагетсы, которые точно подойдут для перекуса в садике или школе: рецепт
Если правильно приготовить нагетсы из куриного филе – это будет уже не фастфуд, а очень питательное блюдо, точно понравившееся детям. Изделия нужно не жарить, как все привыкли, а запечь в духовке. Для этого вам вообще не понадобится масло, поэтому изделия получатся абсолютно безопасными и нежирными.
Идея приготовления полезных наггетсов для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Хоть мясо и диетическое, но сухим оно не будет.
Ингредиенты:
- куриное филе – 200 г
- картофель отварной – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- соль – по вкусу
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе и отварной картофель измельчить на удобные кусочки.
2. Добавить яйцо.
3. Добавить соль и крахмал.
4. Все сбить в блендере.
5. Из смеси сделать небольшие котлетки.
6. Выложить их на противень.
7. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
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