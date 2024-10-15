Полезные нагетсы, которые точно подойдут для перекуса в садике или школе: рецепт

Если правильно приготовить нагетсы из куриного филе – это будет уже не фастфуд, а очень питательное блюдо, точно понравившееся детям. Изделия нужно не жарить, как все привыкли, а запечь в духовке. Для этого вам вообще не понадобится масло, поэтому изделия получатся абсолютно безопасными и нежирными.

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Идея приготовления полезных наггетсов для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Хоть мясо и диетическое, но сухим оно не будет.

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г

картофель отварной – 1 шт.

яйца – 1 шт.

соль – по вкусу

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе и отварной картофель измельчить на удобные кусочки.

2. Добавить яйцо.

3. Добавить соль и крахмал.

4. Все сбить в блендере.

5. Из смеси сделать небольшие котлетки.

6. Выложить их на противень.

7. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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