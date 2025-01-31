Полезные сырники для детей: на чем лучше жарить и чем можно заменить сахар

Сырники – блюдо, которое довольно часто готовят детям. Но следует помнить о том, что изделия должны быть максимально полезными. Поэтому не стоит жарить на подсолнечном масле, как все к этому привыкли. Также сахар следует заменить на сладкие фрукты или ягоды.

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Идея приготовления диетических сырников для детей опубликована на странице фудблогерки babyfeeding pro в Instagram. Изделия будут отлично держать форму и не распадутся.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 5-9% жирности – 200 г

яйцо куриное – 1 шт. или перепелиное яйцо – 2 шт. (Деткам до 1 года можно использовать только желток).

рисовая мука без глютена – 1 ст.л.

натуральный йогурт без добавок – 2 ст.л.

банан – 1 шт. (нарезать кусочками)

масло ГХИ или масло кокосовое – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В миске размять сыр или перетереть через сито, чтобы масса была однородной.

2. Добавить желток, йогурт и рисовую муку. Отлично перемешать и бросить на 10 минут.

3. Влажными руками формируем творожник и в центр кладем кусочек банана и аккуратно формируем творожник.

4. Выложить на сковороду смазанную маслом или противень, если планируете запекать.

5. Жарить на сковороде: на минимальном огне под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны.

6. Также можно запекать в духовке при 180 градусах 15-20 минут (можно в конце включить верхний нагрев для румяной корочки).

7. Банан можно заменить запеченным яблоком, грушей или ягодами, по вкусу.

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