Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку

Екатерина Ягович
Моя столовая
96
Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку

Бургер считается не очень полезным фаст-фудом. Но стоит заменить всего несколько ингредиентов, чтобы блюдо получилось действительно питательным. Булочку следует делать из кисломолочного сыра, а вместо майонезов и кетчупов следует использовать йогурт.

Видео дня

Идея приготовления полезного бургера для детей опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Для теста используйте рисовую муку вместо пшеничной.

Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный 5% – 200 г
  • яйцо 1 шт+желток – для смазки
  • рисовая мука – 50 г
  • сыр твердый – 40 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • соль, итальянские травы, черный перец

Способ приготовления:

Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку

1. Взбить блендером творог, яйца и натертый сыр.

2. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.

Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку

3. Сформировать булочки (здесь пропорции на две штуки).

Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку

4. Смазать желтком.

5. Посыпать семенами.

Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку

6. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

7. Разрезать после охлаждения.

Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку

8. Начиночный соус: йогурт белый 1.6% и горчица). На соус выложить пекинскую капусту, помидоры, запеченное филе индейки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда