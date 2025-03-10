Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку
Бургер считается не очень полезным фаст-фудом. Но стоит заменить всего несколько ингредиентов, чтобы блюдо получилось действительно питательным. Булочку следует делать из кисломолочного сыра, а вместо майонезов и кетчупов следует использовать йогурт.
Идея приготовления полезного бургера для детей опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Для теста используйте рисовую муку вместо пшеничной.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный 5% – 200 г
- яйцо 1 шт+желток – для смазки
- рисовая мука – 50 г
- сыр твердый – 40 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- соль, итальянские травы, черный перец
Способ приготовления:
1. Взбить блендером творог, яйца и натертый сыр.
2. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.
3. Сформировать булочки (здесь пропорции на две штуки).
4. Смазать желтком.
5. Посыпать семенами.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
7. Разрезать после охлаждения.
8. Начиночный соус: йогурт белый 1.6% и горчица). На соус выложить пекинскую капусту, помидоры, запеченное филе индейки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: