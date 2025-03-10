Полезный бургер, который можно детям: из чего сделать вкусную булочку

Бургер считается не очень полезным фаст-фудом. Но стоит заменить всего несколько ингредиентов, чтобы блюдо получилось действительно питательным. Булочку следует делать из кисломолочного сыра, а вместо майонезов и кетчупов следует использовать йогурт.

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Идея приготовления полезного бургера для детей опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Для теста используйте рисовую муку вместо пшеничной.

Ингредиенты:

творог кисломолочный 5% – 200 г

яйцо 1 шт+желток – для смазки

рисовая мука – 50 г

сыр твердый – 40 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

соль, итальянские травы, черный перец

Способ приготовления:

1. Взбить блендером творог, яйца и натертый сыр.

2. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.

3. Сформировать булочки (здесь пропорции на две штуки).

4. Смазать желтком.

5. Посыпать семенами.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

7. Разрезать после охлаждения.

8. Начиночный соус: йогурт белый 1.6% и горчица). На соус выложить пекинскую капусту, помидоры, запеченное филе индейки.

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