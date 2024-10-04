Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

Сочетание яблок, орехов и меда точно понравится вашим детям. При этом такой десерт максимально полезный и имеет много витаминов. Готовить такую вкусность стоит именно сейчас, пока есть много сочных и свежих плодов.

Видео дня

Идея приготовления запеченных яблок с орехами и медом для ребенка опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Для осеннего периода это именно то, что нужно.

Ингредиенты:

яблоки средние – 4 шт.

грецкие орехи – 50 г

мед – 2 ст.л.

масло – по желанию

специи (корица, мускатный орех)

по желанию можно добавить шарик мороженого

Способ приготовления:

1. Срезать верхушку яблока и вырезать серединку, сделать углубление.

2. Орехи измельчить, положить в яблоки.

3. Сверху полим медом и посыпаем корицей.

4. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут.

5. Подать с шариком сливочного мороженого.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: