Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

Сочетание яблок, орехов и меда точно понравится вашим детям. При этом такой десерт максимально полезный и имеет много витаминов. Готовить такую вкусность стоит именно сейчас, пока есть много сочных и свежих плодов.

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Идея приготовления запеченных яблок с орехами и медом для ребенка опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Для осеннего периода это именно то, что нужно.

Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

Ингредиенты:

  • яблоки средние – 4 шт.
  • грецкие орехи – 50 г
  • мед – 2 ст.л.
  • масло – по желанию
  • специи (корица, мускатный орех)
  • по желанию можно добавить шарик мороженого

Способ приготовления:

Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

1. Срезать верхушку яблока и вырезать серединку, сделать углубление.

Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

2. Орехи измельчить, положить в яблоки.

Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

3. Сверху полим медом и посыпаем корицей.

Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

4. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут.

Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

5. Подать с шариком сливочного мороженого.

Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи

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