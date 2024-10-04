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Полезный десерт для ребенка: понадобятся яблоки и орехи
Сочетание яблок, орехов и меда точно понравится вашим детям. При этом такой десерт максимально полезный и имеет много витаминов. Готовить такую вкусность стоит именно сейчас, пока есть много сочных и свежих плодов.
Идея приготовления запеченных яблок с орехами и медом для ребенка опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Для осеннего периода это именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- яблоки средние – 4 шт.
- грецкие орехи – 50 г
- мед – 2 ст.л.
- масло – по желанию
- специи (корица, мускатный орех)
- по желанию можно добавить шарик мороженого
Способ приготовления:
1. Срезать верхушку яблока и вырезать серединку, сделать углубление.
2. Орехи измельчить, положить в яблоки.
3. Сверху полим медом и посыпаем корицей.
4. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут.
5. Подать с шариком сливочного мороженого.
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