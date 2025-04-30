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Полезный и яркий хлеб: как обогатить детскую еду белком
Низкокалорийный хлеб, богатый белоком, можно очень легко сделать дома. Особенно уместной такая выпечка будет для детей. Готовый продукт не имеет муки в своем составе, поэтому получится максимально полезным.
Как приготовить полезный домашний хлеб из чечевицы рассказала фудблогер Анастасия с ником anny.cooking в Instagram. В основе – красная чечевица.
Ингредиенты:
- красная чечевица – 200 г + 500 мл воды
- яйца – 2 шт.
- сметана 15% – 100 г
- греческий йогурт
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- паприка – 1/2 ч.л.
- сухой чеснок – 1/2 ч.л.
- зернышки для посыпки
Способ приготовления:
1. Чечевицу залить водой.
2. Оставить на ночь или минимум на 6 часов.
3. Лишнюю воду слить, добавить остальные ингредиенты, кроме зерен, и взбить блендером.
4. Вылить тесто в кексовую форму, застеленную пергаментом.
5. Присыпать зернышками.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.
7. Есть после охлаждения.
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