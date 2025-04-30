Полезный и яркий хлеб: как обогатить детскую еду белком

Низкокалорийный хлеб, богатый белоком, можно очень легко сделать дома. Особенно уместной такая выпечка будет для детей. Готовый продукт не имеет муки в своем составе, поэтому получится максимально полезным.

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Как приготовить полезный домашний хлеб из чечевицы рассказала фудблогер Анастасия с ником anny.cooking в Instagram. В основе – красная чечевица.

Ингредиенты:

красная чечевица – 200 г + 500 мл воды

яйца – 2 шт.

сметана 15% – 100 г

греческий йогурт

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

паприка – 1/2 ч.л.

сухой чеснок – 1/2 ч.л.

зернышки для посыпки

Способ приготовления:

1. Чечевицу залить водой.

2. Оставить на ночь или минимум на 6 часов.

3. Лишнюю воду слить, добавить остальные ингредиенты, кроме зерен, и взбить блендером.

4. Вылить тесто в кексовую форму, застеленную пергаментом.

5. Присыпать зернышками.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.

7. Есть после охлаждения.

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