Пушистый, как облачко: как приготовить вкусный маршмеллоу из клубники для детей
Маршмеллоу – очень нежный и воздушный десерт, который особенно нравится детям. Но в магазинных вариантах такого лакомства очень много различных красителей и консервантов, что не слишком безопасно. Поэтому значительно лучше воспользоваться простым рецептом, который вы легко сможете воспроизвести.
Идея приготовления полезного домашнего маршмеллоу для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- 75 мл. клубничного пюре
- 15 г желатина
- 75 мл. клубничного пюре
- 250 г сахара
- щепотка лимонной кислоты
- краситель по желанию ⠀
Ингредиенты для обсыпки:
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 1 ст.л. кукурузного крахмала ⠀ ⠀ ⠀
Способ приготовления:
1. Клубнику взбить в блендере и перетереть через сито.
2. К 75 мл клубничного пюре добавить желатин, перемешать и оставить на 15 минут.
3. В это время подготовим форму: сбрызнуть ее водой, застелить пищевой пленкой и хорошо смазать маслом.
4. После этого растопить желатин на водяной бане или в микроволновке (примерно это занимает 30 секунд).
5. Готовить сироп: к 75 мл клубничного пюре добавить сахар, лимонную кислоту, перемешать и держать на среднем огне до растворения сахара (5-6 минут).
6. Миксером начать взбивать желатин, сироп довести до кипения и, продолжая взбивать, тонкой струйкой влить к желатину. Взбить до загустения и в конце, по желанию, добавить краситель.
7. Положить массу в подготовленную форму и сверху также застелить пленкой, хорошо смазанной растительным маслом.
8. Убрать в холодильник на несколько часов.
9. Соединить сахарную пудру с кукурузным крахмалом и присыпать стол.
10. Положить маршмеллоу и также присыпать этой смесью.
11. Нарезать на полоски и каждую полоску обвалять в этой смеси, а затем нарезать ножницами на кубики.
12. Хранить в закрытом контейнере.⠀
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