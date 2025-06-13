Пушистый, как облачко: как приготовить вкусный маршмеллоу из клубники для детей

Маршмеллоу – очень нежный и воздушный десерт, который особенно нравится детям. Но в магазинных вариантах такого лакомства очень много различных красителей и консервантов, что не слишком безопасно. Поэтому значительно лучше воспользоваться простым рецептом, который вы легко сможете воспроизвести.

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Идея приготовления полезного домашнего маршмеллоу для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

75 мл. клубничного пюре

15 г желатина

75 мл. клубничного пюре

250 г сахара

щепотка лимонной кислоты

краситель по желанию ⠀

Ингредиенты для обсыпки:

2 ст.л. сахарной пудры

1 ст.л. кукурузного крахмала ⠀ ⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Клубнику взбить в блендере и перетереть через сито.

2. К 75 мл клубничного пюре добавить желатин, перемешать и оставить на 15 минут.

3. В это время подготовим форму: сбрызнуть ее водой, застелить пищевой пленкой и хорошо смазать маслом.

4. После этого растопить желатин на водяной бане или в микроволновке (примерно это занимает 30 секунд).

5. Готовить сироп: к 75 мл клубничного пюре добавить сахар, лимонную кислоту, перемешать и держать на среднем огне до растворения сахара (5-6 минут).

6. Миксером начать взбивать желатин, сироп довести до кипения и, продолжая взбивать, тонкой струйкой влить к желатину. Взбить до загустения и в конце, по желанию, добавить краситель.

7. Положить массу в подготовленную форму и сверху также застелить пленкой, хорошо смазанной растительным маслом.

8. Убрать в холодильник на несколько часов.

9. Соединить сахарную пудру с кукурузным крахмалом и присыпать стол.

10. Положить маршмеллоу и также присыпать этой смесью.

11. Нарезать на полоски и каждую полоску обвалять в этой смеси, а затем нарезать ножницами на кубики.

12. Хранить в закрытом контейнере.⠀

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