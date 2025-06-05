Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку

Екатерина Ягович
Моя столовая
1,3 т.
Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку

Для многих детей самым вкусным блюдом в садике является именно творожная запеканка. Поэтому если дети просят повторить такую вкуснятину дома – вы легко сможете это сделать. Нужно только воспользоваться следующим рецептом.

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Идея приготовления нежной творожной запеканки, как в детском саду, опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Получится очень нежной и воздушной.

Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку

Ингредиенты:

  • творог – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • манка – 100 г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • сливочное масло – 50 г
  • молоко – 50 г

Способ приготовления:

Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку

1. Смешать творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром до однородности.

2. Взбить блендером или перед этим перетереть творог через сито.

Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку

3. Добавить манку, молоко и растопленное сливочное масло.

4. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы манка немного набухла.

Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку

5. Выложить массу в форму, смазанную маслом. По желанию смазать желтком.

6. Выпекать при температуре 200 градусов около 40 минут до румяной корочки.

Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку

7. Дать запеканке немного остыть и можно нарезать.

8. Подавать со сметаной или любимым джемом.

Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку

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