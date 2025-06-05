Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку
Для многих детей самым вкусным блюдом в садике является именно творожная запеканка. Поэтому если дети просят повторить такую вкуснятину дома – вы легко сможете это сделать. Нужно только воспользоваться следующим рецептом.
Идея приготовления нежной творожной запеканки, как в детском саду, опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Получится очень нежной и воздушной.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- яйца – 2 шт.
- манка – 100 г
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- сливочное масло – 50 г
- молоко – 50 г
Способ приготовления:
1. Смешать творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром до однородности.
2. Взбить блендером или перед этим перетереть творог через сито.
3. Добавить манку, молоко и растопленное сливочное масло.
4. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы манка немного набухла.
5. Выложить массу в форму, смазанную маслом. По желанию смазать желтком.
6. Выпекать при температуре 200 градусов около 40 минут до румяной корочки.
7. Дать запеканке немного остыть и можно нарезать.
8. Подавать со сметаной или любимым джемом.
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