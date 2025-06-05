Пышная творожная запеканка, как в садике: дети будут просить добавку

Для многих детей самым вкусным блюдом в садике является именно творожная запеканка. Поэтому если дети просят повторить такую вкуснятину дома – вы легко сможете это сделать. Нужно только воспользоваться следующим рецептом.

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Идея приготовления нежной творожной запеканки, как в детском саду, опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Получится очень нежной и воздушной.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

манка – 100 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

сливочное масло – 50 г

молоко – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешать творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром до однородности.

2. Взбить блендером или перед этим перетереть творог через сито.

3. Добавить манку, молоко и растопленное сливочное масло.

4. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы манка немного набухла.

5. Выложить массу в форму, смазанную маслом. По желанию смазать желтком.

6. Выпекать при температуре 200 градусов около 40 минут до румяной корочки.

7. Дать запеканке немного остыть и можно нарезать.

8. Подавать со сметаной или любимым джемом.

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