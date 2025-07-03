Пышные кексы детям к чаю: делимся рецептом идеального теста на сметане
Ребенку к чаю можно приготовить воздушные домашние кексы. Для того, чтобы тесто получилось нежным и воздушным, сделайте его на сметане. Также добавьте вкусности, которые любит ваш малыш: изюм, цукаты, различные ягоды.
Идея приготовления вкусных кексов из теста на сметане опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Выпекаются изделия максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 100 г
- сливочное масло – 100 г
- сметана – 5 ст.л.
- ваниль
- мука – 2 стакана (ориентируемся на консистенцию)
- разрыхлитель – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром, добавить мягкое масло и сметану, соединить (это можно делать на самой маленькой скорости миксера).
2. Добавить муку, разрыхлитель.
3. В конце к кексам можно добавить то, что любите: цедру лимона, изюм, цукаты, ягоды или оставить, как есть.
4. Наполнить тестом формочки на 2/3.
5. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
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