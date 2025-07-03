Пышные кексы детям к чаю: делимся рецептом идеального теста на сметане

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Пышные кексы детям к чаю: делимся рецептом идеального теста на сметане

Ребенку к чаю можно приготовить воздушные домашние кексы. Для того, чтобы тесто получилось нежным и воздушным, сделайте его на сметане. Также добавьте вкусности, которые любит ваш малыш: изюм, цукаты, различные ягоды.

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Идея приготовления вкусных кексов из теста на сметане опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Выпекаются изделия максимум 20 минут.

Пышные кексы детям к чаю: делимся рецептом идеального теста на сметане

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 100 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сметана – 5 ст.л.
  • ваниль
  • мука – 2 стакана (ориентируемся на консистенцию)
  • разрыхлитель – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Пышные кексы детям к чаю: делимся рецептом идеального теста на сметане

1. Яйца взбить с сахаром, добавить мягкое масло и сметану, соединить (это можно делать на самой маленькой скорости миксера).

Пышные кексы детям к чаю: делимся рецептом идеального теста на сметане

2. Добавить муку, разрыхлитель.

Пышные кексы детям к чаю: делимся рецептом идеального теста на сметане

3. В конце к кексам можно добавить то, что любите: цедру лимона, изюм, цукаты, ягоды или оставить, как есть.

Пышные кексы детям к чаю: делимся рецептом идеального теста на сметане

4. Наполнить тестом формочки на 2/3.

5. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Пышные кексы детям к чаю: делимся рецептом идеального теста на сметане

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