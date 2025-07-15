Пышные оладьи с сосисками детям на перекус: приготовьте идеальное тесто на кефире

Оладьи будут значительно сытнее, если в тесто добавить мясные сосиски. Такие изделия станут отличным вариантом перекуса для ваших детей. Жарятся они быстро, очень вкусно подавать со сметаной.

Видео дня

Идея приготовления воздушных оладий с сосисками для детей опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram. В основе теста – кефир.

Ингредиенты:

кефир – 1 стакан

мука – 1 стакан

яйца – 1 шт.

сода – 0,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л. соли

сосиска – 3-4 сосиски (нарезать кружочками или полукольцами)

смалец или сало – для жарки

Способ приготовления:

1. В миске взбейте яйцо с кефиром, добавьте соль и соду.

2. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто, как густая сметана.

3. Добавьте нарезанные сосиски и хорошо перемешайте.

4. Сковородку разогрейте со смальцем. Выкладывайте тесто ложкой.

5. Жарьте блины с обеих сторон до румяности под крышкой.

6. Подавать лучше всего горячими со сметанкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: