Пышные оладьи с сосисками детям на перекус: приготовьте идеальное тесто на кефире
Оладьи будут значительно сытнее, если в тесто добавить мясные сосиски. Такие изделия станут отличным вариантом перекуса для ваших детей. Жарятся они быстро, очень вкусно подавать со сметаной.
Идея приготовления воздушных оладий с сосисками для детей опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram. В основе теста – кефир.
Ингредиенты:
- кефир – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- яйца – 1 шт.
- сода – 0,5 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л. соли
- сосиска – 3-4 сосиски (нарезать кружочками или полукольцами)
- смалец или сало – для жарки
Способ приготовления:
1. В миске взбейте яйцо с кефиром, добавьте соль и соду.
2. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто, как густая сметана.
3. Добавьте нарезанные сосиски и хорошо перемешайте.
4. Сковородку разогрейте со смальцем. Выкладывайте тесто ложкой.
5. Жарьте блины с обеих сторон до румяности под крышкой.
6. Подавать лучше всего горячими со сметанкой.
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