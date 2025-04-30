Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут
Домашние шоколадные кексы всегда можно дать ребенку с собой на перекус в школу или устроить уютное семейное чаепитие с таким десертом. Ингредиенты для него точно найдутся в холодильнике, потому что они очень простые. Процесс выпекания займет максимум 20 минут.
Идея приготовления пышных шоколадных кексов для детей опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. В таком десерте совсем нет сахара, а вместо привычной пшеничной муки используется рисовая.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сливочное масло – 100 г
- рисовая мука – 100 г
- кероб – 2 ст.л.
- курага – 2 шт.
- мука – 1 ч.л.
- кокосовая стружка для посыпки
Способ приготовления:
1. Растопить масло на водяной бане и охладить до комнатной температуры.
2. Курагу залить кипятком на 15 минут.
3. Затем мелко порезать.
4. Яйца взбить венчиком до пены.
5. Просеять муку и кероб.
6. Добавить масло и перемешать.
7. Добавить измельченные любые орехи или ореховую муку и курагу.
8. Смесь вылить в силиконовые формы, сверху посыпать стружкой и выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
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