Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут

Домашние шоколадные кексы всегда можно дать ребенку с собой на перекус в школу или устроить уютное семейное чаепитие с таким десертом. Ингредиенты для него точно найдутся в холодильнике, потому что они очень простые. Процесс выпекания займет максимум 20 минут.

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Идея приготовления пышных шоколадных кексов для детей опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. В таком десерте совсем нет сахара, а вместо привычной пшеничной муки используется рисовая.

Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сливочное масло – 100 г
  • рисовая мука – 100 г
  • кероб – 2 ст.л.
  • курага – 2 шт.
  • мука – 1 ч.л.
  • кокосовая стружка для посыпки

Способ приготовления:

Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут

1. Растопить масло на водяной бане и охладить до комнатной температуры.

2. Курагу залить кипятком на 15 минут.

Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут

3. Затем мелко порезать.

4. Яйца взбить венчиком до пены.

Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут

5. Просеять муку и кероб.

Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут

6. Добавить масло и перемешать.

7. Добавить измельченные любые орехи или ореховую муку и курагу.

Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут

8. Смесь вылить в силиконовые формы, сверху посыпать стружкой и выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

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