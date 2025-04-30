Пышные шоколадные кексы для детей к чаю: готовятся 20 минут

Домашние шоколадные кексы всегда можно дать ребенку с собой на перекус в школу или устроить уютное семейное чаепитие с таким десертом. Ингредиенты для него точно найдутся в холодильнике, потому что они очень простые. Процесс выпекания займет максимум 20 минут.

Видео дня

Идея приготовления пышных шоколадных кексов для детей опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. В таком десерте совсем нет сахара, а вместо привычной пшеничной муки используется рисовая.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сливочное масло – 100 г

рисовая мука – 100 г

кероб – 2 ст.л.

курага – 2 шт.

мука – 1 ч.л.

кокосовая стружка для посыпки

Способ приготовления:

1. Растопить масло на водяной бане и охладить до комнатной температуры.

2. Курагу залить кипятком на 15 минут.

3. Затем мелко порезать.

4. Яйца взбить венчиком до пены.

5. Просеять муку и кероб.

6. Добавить масло и перемешать.

7. Добавить измельченные любые орехи или ореховую муку и курагу.

8. Смесь вылить в силиконовые формы, сверху посыпать стружкой и выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: