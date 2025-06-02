Пышные творожные булочки миссис Уизли: делимся рецептом выпечки из культового фильма "Гарри Поттер"
Пышные булочки с сыром и чесноком – именно такие, которые могла бы приготовить заботливая миссис Уизли для своих детей и гостей в "Барлоге". Эта домашняя выпечка с хрустящей корочкой, нежной серединой и насыщенным ароматом трав и сыра точно создаст уютную атмосферу в вашей кухне. Предлагаем ознакомиться с пошаговой технологией, которая вдохновлена кулинарной магией мира Гарри Поттера.
Идея приготовления воздушных сырных булочек к чаю из фильма "Гирри Поттер" опубликована на странице фудблогера Евгении с ником ev.malinevska в Instagram. Рецепт очень простой, но результат производит впечатление, как блюдо из любимого фэнтези.
Ингредиенты для теста:
- теплая вода – 240 г
- сахар – 2 ч.л.
- прессованные дрожжи – 20 г
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 50 г
- пшеничная мука – 420 г
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- сушеные травы – 2 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- чеснок – 6 зубчиков
- зеленый лук – 2-3 шт.
- размягченное сливочное масло – 120 г
- соль – 1 ч.л.
- натертый сыр – 150 г
- пармезан – 50 г
Способ приготовления:
1. В большой миске смешать теплую воду, сахар и дрожжи.
2. Оставить на 5 минут.
3. Добавить растопленное масло, яйцо, муку и все ароматные приправы.
4. Замешать мягкое, эластичное тесто, превращая его в рыхлое облако.
5. Дать ему время на подъем – примерно час в тепле.
6. Пока тесто растет, для начинки смешать мягкое масло с измельченным чесноком, зеленым луком и солью.
7. Перетерть все это до консистенции крема.
8. Раскатать тесто в прямоугольник, щедро смазать чесночно-масляной начинкой, посыпать сыром.
9. Закрутить в плотный рулет.
10. Нарезать на одинаковые кусочки и выложить в форму.
11. Посыпать тертым пармезаном и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
12. За 5 минут до готовности смазать булочки желтком для золотистости.
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