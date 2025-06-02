Пышные творожные булочки миссис Уизли: делимся рецептом выпечки из культового фильма ''Гарри Поттер''

Пышные булочки с сыром и чесноком – именно такие, которые могла бы приготовить заботливая миссис Уизли для своих детей и гостей в "Барлоге". Эта домашняя выпечка с хрустящей корочкой, нежной серединой и насыщенным ароматом трав и сыра точно создаст уютную атмосферу в вашей кухне. Предлагаем ознакомиться с пошаговой технологией, которая вдохновлена кулинарной магией мира Гарри Поттера.

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Идея приготовления воздушных сырных булочек к чаю из фильма "Гирри Поттер" опубликована на странице фудблогера Евгении с ником ev.malinevska в Instagram. Рецепт очень простой, но результат производит впечатление, как блюдо из любимого фэнтези.

Ингредиенты для теста:

теплая вода – 240 г

сахар – 2 ч.л.

прессованные дрожжи – 20 г

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

пшеничная мука – 420 г

сухой чеснок – 1 ч.л.

сушеные травы – 2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

чеснок – 6 зубчиков

зеленый лук – 2-3 шт.

размягченное сливочное масло – 120 г

соль – 1 ч.л.

натертый сыр – 150 г

пармезан – 50 г

Способ приготовления:

1. В большой миске смешать теплую воду, сахар и дрожжи.

2. Оставить на 5 минут.

3. Добавить растопленное масло, яйцо, муку и все ароматные приправы.

4. Замешать мягкое, эластичное тесто, превращая его в рыхлое облако.

5. Дать ему время на подъем – примерно час в тепле.

6. Пока тесто растет, для начинки смешать мягкое масло с измельченным чесноком, зеленым луком и солью.

7. Перетерть все это до консистенции крема.

8. Раскатать тесто в прямоугольник, щедро смазать чесночно-масляной начинкой, посыпать сыром.

9. Закрутить в плотный рулет.

10. Нарезать на одинаковые кусочки и выложить в форму.

11. Посыпать тертым пармезаном и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

12. За 5 минут до готовности смазать булочки желтком для золотистости.

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