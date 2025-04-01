'Ребенок много ест': эксперт объяснила, проблема ли это и нужно ли что-то делать

Многие родители волнуются, если их ребенок ест больше, чем кажется нормальным. Это может вызвать тревогу, особенно если ребенок предпочитает определенные продукты или часто просит добавку. Однако всегда ли большой аппетит является проблемой? Следует ли ограничивать пищу и контролировать порции?

Видео дня

Когда стоит вмешаться, а когда волнения излишни, если ребенок переедает, рассказала нутрициолог Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) на своей странице в Instagram. Часто родители сравнивают своего ребенка со ровесниками или даже со старшими братьями и сестрами, что может создавать впечатление, что он ест слишком много. Тем не менее, пищевые потребности детей могут существенно отличаться в зависимости от возраста, уровня активности и индивидуальных особенностей организма.

Есть несколько причин, по которым кажется, что ребенок ест больше, чем нужно:

Индивидуальные особенности. Некоторые дети, естественно, имеют высший аппетит и требуют больше энергии для роста и развития.

Ошибочное представление о порциях. Родители могут неправильно оценивать баланс белков, жиров и углеводов в рационе ребенка. Например, малышам нужно больше углеводов, что объясняет их тягу к кашам, макаронам и хлебу.

Страх остаться голодным. Если ребенка ограничивают в пище или критикуют за большую порцию, это может спровоцировать еще больший аппетит из-за тревожности.

Что не стоит делать

Не контролируйте каждую порцию. Если ребенок сам регулирует количество пищи, не следует настаивать на меньшей или большей порции.

Не делайте пищу темой конфликтов. Неодобрительные комментарии или принуждение лишь усиливают пищевую тревожность.

Не ограничивайте запрещенные продукты. Если ребенку категорически запрещать определенную пищу, это может привести к еще большему интересу и перееданию в будущем.

Что следует делать

1. Создать предполагаемую структуру питания: основные приемы пищи + перекусы.

2. Готовить одинаковую еду для всей семьи, не выделяя отдельное "диетическое" меню.

3. Включать в рацион всевозможные продукты, не создавая искусственных запретов.

4. Помните, что аппетит может изменяться в зависимости от периодов роста и активности ребенка.

Каждый ребенок уникален, и его пищевые привычки могут отличаться. Главное – не превращать пищу в проблему, а обеспечить здоровое отношение к ней в семье.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что точно не помогает, если ребенок не хочет есть определенные продукты.