Ребенок не хочет есть гречку: что приготовить, чтобы крупа была действительно вкусной

Обычную отварную гречку дети очень часто есть отказываются. Но если у вас уже есть готовый продукт, можно включить фантазию и сделать вкусное блюдо – гречаники. Они станут очень бюджетной и диетической альтернативой мясным котлетам.

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Идея приготовления вкусных гречаников, которые понравятся детям, опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Чтобы избежать лишнего жира, лучше готовить изделия на пару.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

гречка отварная – 150 г

морковь – 1 средняя

кабачок – 70 г

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить гречку.

2. Натереть морковь и кабачок.

3. Разбить одно яйцо.

4. Все перемешать.

5. Влажными руками сформировать котлетки.

6. Готовить на пару 25 минут.

7. Также можно потушить, приготовить в духовке или заморозить.

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