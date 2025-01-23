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Ребенок не хочет есть гречку: что приготовить, чтобы крупа была действительно вкусной
Обычную отварную гречку дети очень часто есть отказываются. Но если у вас уже есть готовый продукт, можно включить фантазию и сделать вкусное блюдо – гречаники. Они станут очень бюджетной и диетической альтернативой мясным котлетам.
Идея приготовления вкусных гречаников, которые понравятся детям, опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Чтобы избежать лишнего жира, лучше готовить изделия на пару.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- гречка отварная – 150 г
- морковь – 1 средняя
- кабачок – 70 г
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить гречку.
2. Натереть морковь и кабачок.
3. Разбить одно яйцо.
4. Все перемешать.
5. Влажными руками сформировать котлетки.
6. Готовить на пару 25 минут.
7. Также можно потушить, приготовить в духовке или заморозить.
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