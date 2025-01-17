Ребенок не хочет есть просто картофельное пюре: что вкусно приготовить из готового гарнира
Если вы приготовите картофельное пюре, но для ребенка оно кажется слишком скучным – не стоит расстраиваться. У вас уже есть готовая для другого гораздо более аппетитного блюда. Это могут быть например картофельные шарики с лосоем.
Идея приготовления запеченных картофельных шариков с лососем на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило ( ketiv ) в Instagram. Изделия получатся очень сокоиттыми.
Ингредиенты:
- запеченное филе лосося – 100 г
- вареный картофель – 200 г
- тертый твердый творог – 50 г
- панировочные сухари (по желанию) – 30 г
- специи: сухой чеснок, укроп
- оливковое масло
- можно добавить свежую зелень
Способ приготовления:
1. Запеченное филе лосося и вареный картофель размять вилкой.
2. Добавить тертый твердый сыр, панировочные сухари, специи.
3. Отлично перемешать.
4. Сформировать руками шарики и выложить на противень с пергаментом.
5. Добавить немного оливкового масла и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.
6. Дать остыть. Подавать за сметаной или греческим йогуртом.
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