Ребенок не хочет есть просто картофельное пюре: что вкусно приготовить из готового гарнира

Если вы приготовите картофельное пюре, но для ребенка оно кажется слишком скучным – не стоит расстраиваться. У вас уже есть готовая для другого гораздо более аппетитного блюда. Это могут быть например картофельные шарики с лосоем.

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Идея приготовления запеченных картофельных шариков с лососем на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило ( ketiv ) в Instagram. Изделия получатся очень сокоиттыми.

Ингредиенты:

запеченное филе лосося – 100 г

вареный картофель – 200 г

тертый твердый творог – 50 г

панировочные сухари (по желанию) – 30 г

специи: сухой чеснок, укроп

оливковое масло

можно добавить свежую зелень

Способ приготовления:

1. Запеченное филе лосося и вареный картофель размять вилкой.

2. Добавить тертый твердый сыр, панировочные сухари, специи.

3. Отлично перемешать.

4. Сформировать руками шарики и выложить на противень с пергаментом.

5. Добавить немного оливкового масла и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.

6. Дать остыть. Подавать за сметаной или греческим йогуртом.

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