Ребенок не хочет есть просто картофельное пюре: что вкусно приготовить из готового гарнира

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Ребенок не хочет есть просто картофельное пюре: что вкусно приготовить из готового гарнира

Если вы приготовите картофельное пюре, но для ребенка оно кажется слишком скучным – не стоит расстраиваться. У вас уже есть готовая для другого гораздо более аппетитного блюда. Это могут быть например картофельные шарики с лосоем.

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Идея приготовления запеченных картофельных шариков с лососем на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило ( ketiv ) в Instagram. Изделия получатся очень сокоиттыми.

Ребенок не хочет есть просто картофельное пюре: что вкусно приготовить из готового гарнира

Ингредиенты:

  • запеченное филе лосося – 100 г
  • вареный картофель – 200 г
  • тертый твердый творог – 50 г
  • панировочные сухари (по желанию) – 30 г
  • специи: сухой чеснок, укроп
  • оливковое масло
  • можно добавить свежую зелень

Способ приготовления:

Ребенок не хочет есть просто картофельное пюре: что вкусно приготовить из готового гарнира

1. Запеченное филе лосося и вареный картофель размять вилкой.

2. Добавить тертый твердый сыр, панировочные сухари, специи.

Ребенок не хочет есть просто картофельное пюре: что вкусно приготовить из готового гарнира

3. Отлично перемешать.

4. Сформировать руками шарики и выложить на противень с пергаментом.

Ребенок не хочет есть просто картофельное пюре: что вкусно приготовить из готового гарнира

5. Добавить немного оливкового масла и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.

Ребенок не хочет есть просто картофельное пюре: что вкусно приготовить из готового гарнира

6. Дать остыть. Подавать за сметаной или греческим йогуртом.

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