Ребенок не любит баклажаны: как вкусно приготовить овощ, чтобы он точно понравился

Многие взрослые любят баклажаны. Особенно вкусны рулетики из такого овоща или в маринованном виде. Но если речь идет о детях, то они часто отказываются от такого продукта. Для того, чтобы исправить ситуацию, стоит предложить малышам баклажаны в запеченном виде.

Видео дня

Идея приготовления запеченных баклажанов с сыром для детей опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Также вам понадобится мясной фарш.

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт. (средние)

фарш индюшиный – 500 г

лук – 1/2 шт.

твердый сыр – 100 г

укроп

растительное масло

специи (сухой чеснок, базилик)

Способ приготовления:

1. Баклажан разрезать на слайсы.

2. Сбрызнуть маслом.

3. Лук взбить в блендере или очень мелко нарезать.

4. Укроп измельчить.

5. Смешать фарш, укроп, лук, специи и тщательно перемешать.

6. Отбить руками, чтобы лучше держал форму.

7. Наполнить каждый слой баклажана фаршем, сверху выложить слайсы сыра.

8. Запекать в разогретой духовке до 180 градксов 40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: