Ребенок не любит баклажаны: как вкусно приготовить овощ, чтобы он точно понравился
Многие взрослые любят баклажаны. Особенно вкусны рулетики из такого овоща или в маринованном виде. Но если речь идет о детях, то они часто отказываются от такого продукта. Для того, чтобы исправить ситуацию, стоит предложить малышам баклажаны в запеченном виде.
Идея приготовления запеченных баклажанов с сыром для детей опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Также вам понадобится мясной фарш.
Ингредиенты:
- баклажан – 2 шт. (средние)
- фарш индюшиный – 500 г
- лук – 1/2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- укроп
- растительное масло
- специи (сухой чеснок, базилик)
Способ приготовления:
1. Баклажан разрезать на слайсы.
2. Сбрызнуть маслом.
3. Лук взбить в блендере или очень мелко нарезать.
4. Укроп измельчить.
5. Смешать фарш, укроп, лук, специи и тщательно перемешать.
6. Отбить руками, чтобы лучше держал форму.
7. Наполнить каждый слой баклажана фаршем, сверху выложить слайсы сыра.
8. Запекать в разогретой духовке до 180 градксов 40 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: