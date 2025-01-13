Ребенок точно полюбит рыбу: в каком виде лучше всего давать полезный продукт

Рыба – незаменимый продукт в рационе каждого человека. Особенно если речь идет о детях. Но очень часто малыши отказываются есть просто отварную или запеченную рыбу. Лучший вариант в этом случае – сделать вкусные котлетки.

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Идея приготовления вкусных рыбных котлет для детей опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Изделия получатся максимально диетическими, потому что жарить на масле их не нужно.

Ингредиенты:

филе хека – 300 г (можно использовать другую рыбу)

специи

половинка маленького лука

яйцо

Способ приготовления:

1. Все положить в блендер и взбить до однородной смеси.

2. Слепить котлетки.

3. Для 6-8 месяцев лучше лепить продолговатые котлетки. Для 8/9 месяцев можно делать любую форму, но затем нарезать кубиками. С 12 месяцев можно подавать котлетку, не нарезая кубиками.

4. Готовить котлетки можно на пару (время приготовления зависит от устройства). В мультиварке-скороварке готовить 20 минут на пару.

5. Если тушите, сначала следует обжарить котлетки с обеих сторон до золотистой корочки, а затем залить водой, чтобы покрыла котлетки.

6. Тушить на маленьком огне 20 минут под крышкой.

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