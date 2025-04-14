Рецепт самых вкусных бельгийских вафель, которые легко приготовить: дети оценят
Бельгийские вафли – идеальный вариант завтрака или перекуса для малышей. Такие изделия можно подать с любимыми свежими фруктами, джемами или сгущенкой. К тому же, рецепт таких вафель элементарный.
Идея приготовления хрустящих бельгийских вафель для детей опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram. Можно жарить в вафельнице или просто на сковороде.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 5% – 100 г
- белки – 2 шт.
- желтки – 2 шт.
- сахар – 40 г
- растопленное сливочное масло 82% – 1 ст.л.
- молоко – 160 мл.
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и апельсиновую цедру (по желанию) и отложите.
2. Сыр перетрите через сито или взбейте блендером.
3. В большой миске смешайте молоко, добавьте желтки, сахар, растопленное сливочное масло и творожную массу.
4. Перемешайте все ингредиенты до однородности.
5. Добавьте сухую смесь в жидкую. Снова вымешайте.
6. Взбейте белки до образования пышной пенки и осторожно введите в тесто.
7. Пожарьте вафли в вафельнице до готовности или как панкейки на сковородке.
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