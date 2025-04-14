Рецепт самых вкусных бельгийских вафель, которые легко приготовить: дети оценят

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Рецепт самых вкусных бельгийских вафель, которые легко приготовить: дети оценят

Бельгийские вафли – идеальный вариант завтрака или перекуса для малышей. Такие изделия можно подать с любимыми свежими фруктами, джемами или сгущенкой. К тому же, рецепт таких вафель элементарный.

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Идея приготовления хрустящих бельгийских вафель для детей опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram. Можно жарить в вафельнице или просто на сковороде.

Рецепт самых вкусных бельгийских вафель, которые легко приготовить: дети оценят

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог 5% – 100 г
  • белки – 2 шт.
  • желтки – 2 шт.
  • сахар – 40 г
  • растопленное сливочное масло 82% – 1 ст.л.
  • молоко – 160 мл.
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Рецепт самых вкусных бельгийских вафель, которые легко приготовить: дети оценят

1. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и апельсиновую цедру (по желанию) и отложите.

2. Сыр перетрите через сито или взбейте блендером.

Рецепт самых вкусных бельгийских вафель, которые легко приготовить: дети оценят

3. В большой миске смешайте молоко, добавьте желтки, сахар, растопленное сливочное масло и творожную массу.

4. Перемешайте все ингредиенты до однородности.

Рецепт самых вкусных бельгийских вафель, которые легко приготовить: дети оценят

5. Добавьте сухую смесь в жидкую. Снова вымешайте.

6. Взбейте белки до образования пышной пенки и осторожно введите в тесто.

Рецепт самых вкусных бельгийских вафель, которые легко приготовить: дети оценят

7. Пожарьте вафли в вафельнице до готовности или как панкейки на сковородке.

Рецепт самых вкусных бельгийских вафель, которые легко приготовить: дети оценят

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