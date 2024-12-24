Рождественская кутья, которую можно детям: рецепт

Кутья – одно из главных блюд праздничного рождественского стола, но его классический вид не всегда подходит для детей. Чтобы сделать его более адаптированным и интересным для малышей, предлагаем вариант с добавлением банана, молока и орехов. Это легкий и полезный способ подать традиционное блюдо в новом формате. Такой десерт отлично дополнит детское меню и сохранит связь с праздничными традициями.

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Рецептом поделилась нутрициолог Анна Васковнюк (prikorm kids menu) на своей странице в Instagram. Детям понравится нежная текстура и сладость блюда.

Ингредиенты:

банан – 0,5 шт.

тертый мак – 1-2 ч.л.

грецкий орех – 1-2 шт.

молоко – 50 мл. (можно использовать пастеризованное молоко или растительное, например банановое). Кутья – 2-3 ст.л. (предварительно сваренная).

Как приготовить ктю в мультиварке:

1. Замочите зерна пшеницы или другой крупы на ночь.

2. Готовьте в мультиварке в режиме "Бобы" или "Каша" до готовности.

Приготовление без мультиварки:

1. Замочите крупу ночью в воде в пропорции 1:2.

2. Варите на медленном огне, пока крупа не станет мягкой.

Подготовка основания:

1. Банан, мак, орешки и молоко взбейте в блендере до однородной консистенции.

2. Для этого подойдет как погружной блендер, так и стационарный в чаше.

3. Добавьте к полученной смеси предварительно сваренную кутью.

4. Перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.

5. Если блюдо предназначено для самых маленьких, которые находятся на пюреобразном прикорме, можно сбить вместе с кутей, чтобы получить полностью однородную текстуру.

6. Если ребенок уже умеет хорошо жевать, можно добавить несколько целых изюма или измельченных грецких орехов для интересного вкусового акцента.

7. Если ребенок не переносит лактозу или вы придерживаетесь растительного питания, используйте альтернативное молоко – кокосовое, банановое, миндальное или овсяное.

8. Чтобы сделать полосе слаще, можно добавить капельку меда (только для детей старше одного года) или ложечку финикового сиропа.

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