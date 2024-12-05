Рождественские кексы, с приготовлением которых справится даже ребенок: будут готовы через 30 минут

Кексы – отличный вариант выпечки к чаю. Для детей на Рождество – именно то, что нужно. Вы очень быстро приготовите простое тесто, которое после выпекания станет нежным и пышным. А для начинки отлично подойдут сухофрукты.

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Идея приготовления рыхлых рождественских кексов для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в TikTok. Обязательно добавьте в массу сметану – она сделает тесто очень нежным.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 180 г

ванильный сахар – 20 г

соль – щепотка

сливочное масло 82% – 200 г

сметана 20% – 180 г

мука – 200 г (+1 ст.л. для сухофруктов)

разрыхлитель – 1 ч.л.

изюм – 160 г

апельсиновые цукаты – 100 г

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар.

2. Все хорошо сбить.

3. Добавить сметану. перемешать.

4. Добавить сливочное масло (растопленное, но не горячее).

5. Снова перемешать и просеять сухие ингредиенты.

6. Предварительно вымытые сухофрукты соединить с мукой.

7. Добавить в тесто.

8. Наполнить формы на 2/3 теста.

9. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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