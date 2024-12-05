Рождественские кексы, с приготовлением которых справится даже ребенок: будут готовы через 30 минут
Кексы – отличный вариант выпечки к чаю. Для детей на Рождество – именно то, что нужно. Вы очень быстро приготовите простое тесто, которое после выпекания станет нежным и пышным. А для начинки отлично подойдут сухофрукты.
Идея приготовления рыхлых рождественских кексов для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в TikTok. Обязательно добавьте в массу сметану – она сделает тесто очень нежным.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 180 г
- ванильный сахар – 20 г
- соль – щепотка
- сливочное масло 82% – 200 г
- сметана 20% – 180 г
- мука – 200 г (+1 ст.л. для сухофруктов)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- изюм – 160 г
- апельсиновые цукаты – 100 г
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар.
2. Все хорошо сбить.
3. Добавить сметану. перемешать.
4. Добавить сливочное масло (растопленное, но не горячее).
5. Снова перемешать и просеять сухие ингредиенты.
6. Предварительно вымытые сухофрукты соединить с мукой.
7. Добавить в тесто.
8. Наполнить формы на 2/3 теста.
9. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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