Рождественское имбирное печенье для малышей: вместо сахара можно добавить банан

Имбирное печенье – это настоящий символ Рождества. Такая выпечка очень вкусная и ароматная, поэтому точно понравится детям. Для того, чтобы приготовить в домашних условиях, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Видео дня

Идея приготовления рождественского имбирного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником blw.babies в Instagram. Это не только вкусно, но очень полезно.

Ингредиенты:

мука – 200 г (обычная пшеничная)

имбирь (сухой молотый) – 1 ч.л.

корица – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

яйца – 1 шт.

банан – 1/2

финики – 100 г

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Финики максимально сбить в блендере. Чтобы было легче сбивать, можно добавить 2-3 ст.л.водички. Тогда консистенция лучше.

2. В большую миску положить муку, имбирь, корицу и разрыхлитель. Перемешать.

3. Растопить на маленьком огне сливочное масло и дать остыть. Банан размять вилкой в состояние пюре.

4. В отдельную миску разбить яйцо, добавить банановое пюре, финиковую пасту и охлажденное растопленное сливочное масло. Все сбить миксером или блендером.

5. Соединить сухие и влажные ингредиенты. Перемешивать ложкой, пока не станет сложно, затем начать месить руками. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 15-20 минут.

6. Рабочей поверхности присыпать мукой, тесто разделить на две части и раскатать толщиной 3-5 мм. Формочками вырезать фигурки и выложить пергамент. Выпекать в разогретой духовке 15 минут на 180 градусов.

7. Вместо глазури можно просто украсить филадельфией.

8. Подходит малышам, у которых уж очень хорошие навыки жевания, ближе к году.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: