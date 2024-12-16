Рождественское имбирное печенье для малышей: вместо сахара можно добавить банан
Имбирное печенье – это настоящий символ Рождества. Такая выпечка очень вкусная и ароматная, поэтому точно понравится детям. Для того, чтобы приготовить в домашних условиях, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления рождественского имбирного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником blw.babies в Instagram. Это не только вкусно, но очень полезно.
Ингредиенты:
- мука – 200 г (обычная пшеничная)
- имбирь (сухой молотый) – 1 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- яйца – 1 шт.
- банан – 1/2
- финики – 100 г
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Финики максимально сбить в блендере. Чтобы было легче сбивать, можно добавить 2-3 ст.л.водички. Тогда консистенция лучше.
2. В большую миску положить муку, имбирь, корицу и разрыхлитель. Перемешать.
3. Растопить на маленьком огне сливочное масло и дать остыть. Банан размять вилкой в состояние пюре.
4. В отдельную миску разбить яйцо, добавить банановое пюре, финиковую пасту и охлажденное растопленное сливочное масло. Все сбить миксером или блендером.
5. Соединить сухие и влажные ингредиенты. Перемешивать ложкой, пока не станет сложно, затем начать месить руками. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 15-20 минут.
6. Рабочей поверхности присыпать мукой, тесто разделить на две части и раскатать толщиной 3-5 мм. Формочками вырезать фигурки и выложить пергамент. Выпекать в разогретой духовке 15 минут на 180 градусов.
7. Вместо глазури можно просто украсить филадельфией.
8. Подходит малышам, у которых уж очень хорошие навыки жевания, ближе к году.
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