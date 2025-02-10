Рыбные оладьи с цветной капустой для детей: как "замаскировать" продукты, чтобы они смаковали всем
Рыба и цветная капуста – продукты, которые далеко не всегда едят дети. Хоть такая еда и очень полезная, но восторга у малышей она не вызывает. Но следующий рецепт точно станет спасительным для мамочек.
Идея приготовления полезных оладий с рыбой и цветной капустой для детей опубликована на странице фудблогера Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Жарятся очень быстро.
Ингредиенты 8-10 оладий:
- мясо рыбы – 150 г (рыбина около 200 грамм)
- цветная капуста сырая – 50 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- мелкая кукурузная крупа или манка – 1 ст.л.
- несколько листьев шпината (можно в замороженном виде)⠀
Способ приготовления:
1. Измельчить ножом мясо рыбы (без костей и кожуры), натертую капусту, измельченный шпинат, крупу и сырое яйцо.
2. Всё хорошо смешать.
3. Детям после года можно посолить.
4. Разогретую антипригарную сковороду смазать маслом, выложить ложкой блины.
5. Готовить с обеих сторон на небольшом огне, накрывать крышкой.
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