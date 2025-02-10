Рыбные оладьи с цветной капустой для детей: как "замаскировать" продукты, чтобы они смаковали всем

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Рыбные оладьи с цветной капустой для детей: как 'замаскировать' продукты, чтобы они смаковали всем

Рыба и цветная капуста – продукты, которые далеко не всегда едят дети. Хоть такая еда и очень полезная, но восторга у малышей она не вызывает. Но следующий рецепт точно станет спасительным для мамочек.

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Идея приготовления полезных оладий с рыбой и цветной капустой для детей опубликована на странице фудблогера Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Жарятся очень быстро.

Рыбные оладьи с цветной капустой для детей: как "замаскировать" продукты, чтобы они смаковали всем

Ингредиенты 8-10 оладий:

  • мясо рыбы – 150 г (рыбина около 200 грамм)
  • цветная капуста сырая – 50 г
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • мелкая кукурузная крупа или манка – 1 ст.л.
  • несколько листьев шпината (можно в замороженном виде)⠀

Способ приготовления:

Рыбные оладьи с цветной капустой для детей: как "замаскировать" продукты, чтобы они смаковали всем

1. Измельчить ножом мясо рыбы (без костей и кожуры), натертую капусту, измельченный шпинат, крупу и сырое яйцо.

2. Всё хорошо смешать.

Рыбные оладьи с цветной капустой для детей: как "замаскировать" продукты, чтобы они смаковали всем

3. Детям после года можно посолить.

Рыбные оладьи с цветной капустой для детей: как "замаскировать" продукты, чтобы они смаковали всем

4. Разогретую антипригарную сковороду смазать маслом, выложить ложкой блины.

5. Готовить с обеих сторон на небольшом огне, накрывать крышкой.

Рыбные оладьи с цветной капустой для детей: как "замаскировать" продукты, чтобы они смаковали всем

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