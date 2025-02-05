Пышные творожные булочки для детей: как приготовить удачное тесто на молоке

Сырные булочки – выпечка, которую сможет приготовить любая мама. Нужно только сделать удачное тесто, которое получится пышным. Для этого вам понадобится несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления творожных булочек для детей опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Тесто готовится на молоке.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 5% – 200 г

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 30 г

мука – 180-200 г

молоко – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог растереть вилкой (если хотите более однородное тесто, можно воспользоваться блендером).

2. Добавить яйцо, молоко.

3. Сливочное масло растопить и дать остыть.

4. Добавить растопленное сливочное масло.

5. Добавить муку и разрыхлитель.

6. Все перемешать и замесить тесто (руки лучше присыпать мукой, чтобы не прилипало).

7. Сформировать маленькие булочки (выходит 8 штук).

8. Смазать булочки желточком.

9. Выложить их на пергамент и выпекать в разогретой духовке 20 минут на 180 градусов.

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