С какого возраста ребенку можно давать виноград и как подать: советы експерта

Виноград – это вкусный и питательныйфрукт, который нравится и взрослым и детям. Его часто включают в рацион, ведь он содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако родители нередко сомневаются, можно ли давать виноград малышам, и если да, то как правильно это сделать.

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О том, с какого возраста следует вводить виноград в рацион малыша и как правильно его подготовить, рассказала детский нутрициолог Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) на своей странице в Instagram. Важно учитывать не только пользу этого фрукта, но и безопасные способы его подачи в соответствии с возрастом ребенка.

Полезен ли виноград для детей

Источник энергии. Несмотря на высокое содержание природных сахаров, виноград является отличным вариантом перекуса. Благодаря сочетанию сахаров и клетчатки он снабжает организм энергией и способствует нормальному пищеварению.

Витамины и минералы. Виноград содержит витамин К, который важен для здоровья костей и нормальной свертываемости крови, а также калий, поддерживающий работу сердца и регулирующий водный баланс.

Антиоксиданты. Темные сорта винограда (черный, красный) содержат много ресвератрола – мощного антиоксиданта, обладающего противовоспалительными свойствами и положительно влияющего на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в кожуре и косточках содержатся флавоноиды и антоцианы, защищающие клетки организма от воздействия свободных радикалов.

Польза для пищеварения. Благодаря клетчатке виноград способствует нормальной работе кишечника и предотвращает запоры. Кроме того, полифенолы и витамин К поддерживают полезную микрофлору кишечника.

С какого возраста можно давать виноград ребенку

Виноград можно вводить в рацион малыша с начала прикорма, однако важно соблюдать безопасную подачу, чтобы избежать риска удушья.

От 6 месяцев – в виде пюре или измельченного винограда без кожуры и косточек, поданного на ложке.

От 9 месяцев – если ребенок начинает использовать пинцетный хват, можно давать виноград, разрезанный на четыре части. Косточки нужно удалять или оставлять, если родителям так спокойнее.

От 1 года – можно предлагать продолговатый виноград, разрезанный вдоль, или четвертинками. Для безопасного употребления можно накалывать кусочки винограда на вилку.

До 4–5 лет – не стоит давать виноград целым или половинками, поскольку он имеет скользкую текстуру, что может вызвать риск удушья.

Следуя этим простым рекомендациям, родители могут безопасно вводить виноград в детский рацион, сохраняя все его полезные свойства и избегая опасных ситуаций.

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