Самая вкусная домашняя колбаса детям на бутерброды: из какого мяса приготовить

Бутерброды с колбасой – это любимая еда многих детей. Но если речь идет именно о магазинном мясе, предлагать малышам его нужно с большой осторожностью, из-за содержания различных консервантов и усилителей вкуса.

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Идея приготовления вкусной домашней колбасы для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником milady oil в Instagram. Значительно лучшим решением будет сделать

Ингредиенты:

филе бедра индейки – 500 г

сливки 15 % – 75 г

соль – 1 ч.л. без горки

сухой чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Из 300 грамм филе бедра сделать фарш, а остальное нарезать маленький кубиком.

2. Добавить соль, сухой чеснок, сливки и перемешать.

3. Оставить мариноваться минимум на 5 часов.

4. Равномерно распределить будущую колбас в предварительно разрезанном рукаве для запекания.

5. Завернуть, как конфету, и закрепить края.

6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 2 часа. Если плавится рукав для запекания, нужно прикрыть его фольгой.

7. Дать остыть.

8. Хранить в холодильнике.

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