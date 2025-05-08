Самая вкусная домашняя колбаса детям на бутерброды: из какого мяса приготовить

Екатерина Ягович
Моя столовая
1,3 т.
Самая вкусная домашняя колбаса детям на бутерброды: из какого мяса приготовить

Бутерброды с колбасой – это любимая еда многих детей. Но если речь идет именно о магазинном мясе, предлагать малышам его нужно с большой осторожностью, из-за содержания различных консервантов и усилителей вкуса.

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Идея приготовления вкусной домашней колбасы для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником milady oil в Instagram. Значительно лучшим решением будет сделать

Самая вкусная домашняя колбаса детям на бутерброды: из какого мяса приготовить

Ингредиенты:

  • филе бедра индейки – 500 г
  • сливки 15 % – 75 г
  • соль – 1 ч.л. без горки
  • сухой чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Самая вкусная домашняя колбаса детям на бутерброды: из какого мяса приготовить

1. Из 300 грамм филе бедра сделать фарш, а остальное нарезать маленький кубиком.

2. Добавить соль, сухой чеснок, сливки и перемешать.

Самая вкусная домашняя колбаса детям на бутерброды: из какого мяса приготовить

3. Оставить мариноваться минимум на 5 часов.

4. Равномерно распределить будущую колбас в предварительно разрезанном рукаве для запекания.

Самая вкусная домашняя колбаса детям на бутерброды: из какого мяса приготовить

5. Завернуть, как конфету, и закрепить края.

6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 2 часа. Если плавится рукав для запекания, нужно прикрыть его фольгой.

Самая вкусная домашняя колбаса детям на бутерброды: из какого мяса приготовить

7. Дать остыть.

8. Хранить в холодильнике.

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