Самая вкусная домашняя колбаса детям на бутерброды: из какого мяса приготовить
Бутерброды с колбасой – это любимая еда многих детей. Но если речь идет именно о магазинном мясе, предлагать малышам его нужно с большой осторожностью, из-за содержания различных консервантов и усилителей вкуса.
Идея приготовления вкусной домашней колбасы для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником milady oil в Instagram. Значительно лучшим решением будет сделать
Ингредиенты:
- филе бедра индейки – 500 г
- сливки 15 % – 75 г
- соль – 1 ч.л. без горки
- сухой чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Из 300 грамм филе бедра сделать фарш, а остальное нарезать маленький кубиком.
2. Добавить соль, сухой чеснок, сливки и перемешать.
3. Оставить мариноваться минимум на 5 часов.
4. Равномерно распределить будущую колбас в предварительно разрезанном рукаве для запекания.
5. Завернуть, как конфету, и закрепить края.
6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 2 часа. Если плавится рукав для запекания, нужно прикрыть его фольгой.
7. Дать остыть.
8. Хранить в холодильнике.
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