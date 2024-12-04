Самое вкусное рождественское печенье из M&M: трендовый рецепт для детей

Домашняя выпечка – это отличный вариант десерта на Рождество. Особенно интересно это будет для детей. В тесто можно добавить цветные M&M's. Получится не только вкусно, но и привлекательно.

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Идея приготовления самого вкусного рождественского печенья M&M для детей опубликована на странице фудблогера Анны (annasimiachko) в TikTok. Всё очень элементарно.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

сахар из тростника – 80 г

ванильный сахар – 1 пакетик

разрыхлитель – 6 г

соль – щепотка

яйцо – 1 шт.

мука – 160 г

шоколад молочный – 100 г

конфеты M&M's – 90 г (2 упаковки)

Способ приготовления:

1. Сливочное масло подогреть в сотейнике с толстым дном 3-4 минут на полном огне до образования коричневых хлопьев.

2. Важно постоянно помешивать масло, чтобы не приставало ко дну и не подгорало.

3. Снять с огня и добавить в сахар и ванильный сахар.

4. Взбиваем миксером 1-2 минуты.

5. Добавить яйцо и соль и перемешать.

6. Просеять муку с разрыхлителем, смешивая эластичное тесто.

7. Всыпать измельченный шоколад и драже M&M's.

8. Оставить тесто в пищевой пленке в холодильнике на 1,5 часа.

9. Разогреть духовку до 190 градусов.

9. Сформировать из теста шарики по 80 грамм.

10. Выпекать печенье 15 минут при температуре 180 градусов в режиме верх низ.

11. Дать печенье 5 минут отдохнуть.

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