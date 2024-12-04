Самое вкусное рождественское печенье из M&M: трендовый рецепт для детей
Домашняя выпечка – это отличный вариант десерта на Рождество. Особенно интересно это будет для детей. В тесто можно добавить цветные M&M's. Получится не только вкусно, но и привлекательно.
Идея приготовления самого вкусного рождественского печенья M&M для детей опубликована на странице фудблогера Анны (annasimiachko) в TikTok. Всё очень элементарно.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г
- сахар из тростника – 80 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- разрыхлитель – 6 г
- соль – щепотка
- яйцо – 1 шт.
- мука – 160 г
- шоколад молочный – 100 г
- конфеты M&M's – 90 г (2 упаковки)
Способ приготовления:
1. Сливочное масло подогреть в сотейнике с толстым дном 3-4 минут на полном огне до образования коричневых хлопьев.
2. Важно постоянно помешивать масло, чтобы не приставало ко дну и не подгорало.
3. Снять с огня и добавить в сахар и ванильный сахар.
4. Взбиваем миксером 1-2 минуты.
5. Добавить яйцо и соль и перемешать.
6. Просеять муку с разрыхлителем, смешивая эластичное тесто.
7. Всыпать измельченный шоколад и драже M&M's.
8. Оставить тесто в пищевой пленке в холодильнике на 1,5 часа.
9. Разогреть духовку до 190 градусов.
9. Сформировать из теста шарики по 80 грамм.
10. Выпекать печенье 15 минут при температуре 180 градусов в режиме верх низ.
11. Дать печенье 5 минут отдохнуть.
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