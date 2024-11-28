Самые нежные оладьи из кефира: что быстро приготовить ребенку на перекус
Оладьи – это очень универсальное блюдо. Изделия довольно просто готовятся, и для их вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов. Главное – не забудьте подогреть кефир.
Идея приготовления рыхлых оладий на кефире детям для перекуса опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Можно подавать с любимым джемом или сгущенкой.
Ингредиенты:
- теплый кефир – 300 мл.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- мука – 220 г
- сода – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Нагреть кефир до комнатной температуры (можно в микроволновке).
2. Смешать яйцо с сахаром и солью (но не взбивать).
3. Далее добавить кефир, муку, а в самом конце соду.
4. Накрыть на 15 минут и дать постоять.
5. Тесто станет рыхлым – больше его мешать не стоит.
6. Набирать массу осторожно ложкой и выкладывать сразу на сковородку.
7. Жарить на среднем огне небольшие оладьи – так они будут рыхлые.
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