Самые нежные оладьи из кефира: что быстро приготовить ребенку на перекус

Оладьи – это очень универсальное блюдо. Изделия довольно просто готовятся, и для их вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов. Главное – не забудьте подогреть кефир.

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Идея приготовления рыхлых оладий на кефире детям для перекуса опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Можно подавать с любимым джемом или сгущенкой.

Ингредиенты:

теплый кефир – 300 мл.

яйцо – 1 шт.

сахар – 3 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

мука – 220 г

сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нагреть кефир до комнатной температуры (можно в микроволновке).

2. Смешать яйцо с сахаром и солью (но не взбивать).

3. Далее добавить кефир, муку, а в самом конце соду.

4. Накрыть на 15 минут и дать постоять.

5. Тесто станет рыхлым – больше его мешать не стоит.

6. Набирать массу осторожно ложкой и выкладывать сразу на сковородку.

7. Жарить на среднем огне небольшие оладьи – так они будут рыхлые.

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