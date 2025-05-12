Сбалансированные обеды или ужины для ребенка: топ-4 простых и полезных варианта
Для родителей, которые стремятся обеспечить своим детям вкусные и полезные обеды или ужины, важно выбирать блюда, сочетающие питательность и простоту приготовления. Сбалансированное питание помогает детям оставаться активными, сосредоточенными и здоровыми.
Нутрициолог Мария Брылковская (mariya brylkovska) рассказала о четырех вариантах меню, которые легко готовятся и содержат необходимые компоненты для полноценного рациона на своей странице в Instagram. С такими блюдами справится каждая мама.
Вариант 1. Классический баланс
1. Салат из свеклы: тертая свекла, заправленная растительным маслом
2. Куриное филе: отварное или запеченное
3. Брокколи: отварное или на пару
4. Хурма: свежая
5. Булгур с морковью и куркумой: отварной булгур с добавлением тертой моркови и куркумы
Этот вариант сочетает белки, овощи и фрукты, обеспечивая ребенка энергией и витаминами.Наше здоровье
Вариант 2. Сытный обед
1. Цельнозерновые макароны: отварные
2. Кролик на косточке: запеченный или тушеный, без мелких костей
3. Салат из фиолетовой капусты: нашинкованная капуста с маслом и семенами
4. Брокколи: отварное или на пару
5. Апельсин: свежий
Этот обед содержит полноценные белки, клетчатку и витамин С, способствуя укреплению иммунитета.
Вариант 3. Рыбный день
1. Гречка с луком и морковью: отваренная гречка с обжаренными овощами
2. Рыба в кляре: запеченная или жареная
3. Салат из капусты: нашинкованная капуста с огурцом, маслом и семечками
4. Квашеный огурец: свежий
5. Киви голд: свежий
Рыба является источником омега-3 жирных кислот, а гречка обеспечивает длительное ощущение сытости.
Вариант 4. Домашний комфорт
1. Картофельное пюре с йогуртом: отварной картофель, растолченный с добавлением натурального йогурта
2. Котлета с моцареллой и зеленью: запеченная или жареная
3. Свекла с маслом и семенами: тертая свекла, заправленная маслом и посыпанная семенами
4. Огурец: свежий
Этот вариант сочетает знакомые вкусы с полезными ингредиентами, что делает его привлекательным для детей.
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