Сбалансированные обеды или ужины для ребенка: топ-4 простых и полезных варианта

Для родителей, которые стремятся обеспечить своим детям вкусные и полезные обеды или ужины, важно выбирать блюда, сочетающие питательность и простоту приготовления. Сбалансированное питание помогает детям оставаться активными, сосредоточенными и здоровыми.

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Нутрициолог Мария Брылковская (mariya brylkovska) рассказала о четырех вариантах меню, которые легко готовятся и содержат необходимые компоненты для полноценного рациона на своей странице в Instagram. С такими блюдами справится каждая мама.

Вариант 1. Классический баланс

1. Салат из свеклы: тертая свекла, заправленная растительным маслом

2. Куриное филе: отварное или запеченное

3. Брокколи: отварное или на пару

4. Хурма: свежая

5. Булгур с морковью и куркумой: отварной булгур с добавлением тертой моркови и куркумы

Этот вариант сочетает белки, овощи и фрукты, обеспечивая ребенка энергией и витаминами.Наше здоровье

Вариант 2. Сытный обед

1. Цельнозерновые макароны: отварные

2. Кролик на косточке: запеченный или тушеный, без мелких костей

3. Салат из фиолетовой капусты: нашинкованная капуста с маслом и семенами

4. Брокколи: отварное или на пару

5. Апельсин: свежий

Этот обед содержит полноценные белки, клетчатку и витамин С, способствуя укреплению иммунитета.

Вариант 3. Рыбный день

1. Гречка с луком и морковью: отваренная гречка с обжаренными овощами

2. Рыба в кляре: запеченная или жареная

3. Салат из капусты: нашинкованная капуста с огурцом, маслом и семечками

4. Квашеный огурец: свежий

5. Киви голд: свежий

Рыба является источником омега-3 жирных кислот, а гречка обеспечивает длительное ощущение сытости.

Вариант 4. Домашний комфорт

1. Картофельное пюре с йогуртом: отварной картофель, растолченный с добавлением натурального йогурта

2. Котлета с моцареллой и зеленью: запеченная или жареная

3. Свекла с маслом и семенами: тертая свекла, заправленная маслом и посыпанная семенами

4. Огурец: свежий

Этот вариант сочетает знакомые вкусы с полезными ингредиентами, что делает его привлекательным для детей.

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