Школьные мини-пиццы, которые подойдут для перекуса: пошаговый рецепт

Все дети любят пиццу с колбасой и творогом. Потому замечательной идеей будет приготовить такое блюдо в мини-формате. Очень удобно дать с собой на перекус. Самое главное – правильно сделать эластичное тесто на молоке.

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Идея приготовления школьных мини-пиц для перекуса ребенку опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. В дополнение положите бутылочку излюбленного сока или обычной воды, а также фрукты.

Ингредиенты:

молоко – 150 мл + вода 100 мл (можно брать только молоко, или только воду)

мука – 500 г

сухие дрожжи – 7 г (прессованные дрожжи – 21 г)

яйца – 1 шт.

сахар – 1,5 ст.л.

соль – 1 ч.л.

масло или масло – 30 г

Ингредиенты для начинки:

колбаса – 250 г

соленые огурцы – 1-2 шт.

сыр твердый – 250 г

шампиньоны – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. К едва теплому молоку добавить сахар и дрожжи.

2. Добавить яйцо, всыпать соль и просеять муки.

3. Влить масло и замешать мягкое тесто.

4. Оставить тесто подходить в теплом месте на 1-1,3 часа.

5. Помнить и оставить еще на час.

6. Для начинки кубиком порезать колбасу и соленые огурцы. Если есть, можно добавить также грибы. Твердый сыр натереть на большой терке.

7. Тесто разделить на 10 частей и оставить под полотенцем.

8. Каждый кусочек теста раскатайте в пласт диаметром 13-15 сантиметров.

9. Выложить на противень, застеленный пергаментом и оставить на 15 минут под полотенцем подходить.

10. Смазать кетчупом, выложить огурцы, грибы, колбасу и творог. Также можно добавить майонез.

11. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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