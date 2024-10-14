Школьные мини-пиццы, которые подойдут для перекуса: пошаговый рецепт
Все дети любят пиццу с колбасой и творогом. Потому замечательной идеей будет приготовить такое блюдо в мини-формате. Очень удобно дать с собой на перекус. Самое главное – правильно сделать эластичное тесто на молоке.
Идея приготовления школьных мини-пиц для перекуса ребенку опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. В дополнение положите бутылочку излюбленного сока или обычной воды, а также фрукты.
Ингредиенты:
- молоко – 150 мл + вода 100 мл (можно брать только молоко, или только воду)
- мука – 500 г
- сухие дрожжи – 7 г (прессованные дрожжи – 21 г)
- яйца – 1 шт.
- сахар – 1,5 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- масло или масло – 30 г
Ингредиенты для начинки:
- колбаса – 250 г
- соленые огурцы – 1-2 шт.
- сыр твердый – 250 г
- шампиньоны – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. К едва теплому молоку добавить сахар и дрожжи.
2. Добавить яйцо, всыпать соль и просеять муки.
3. Влить масло и замешать мягкое тесто.
4. Оставить тесто подходить в теплом месте на 1-1,3 часа.
5. Помнить и оставить еще на час.
6. Для начинки кубиком порезать колбасу и соленые огурцы. Если есть, можно добавить также грибы. Твердый сыр натереть на большой терке.
7. Тесто разделить на 10 частей и оставить под полотенцем.
8. Каждый кусочек теста раскатайте в пласт диаметром 13-15 сантиметров.
9. Выложить на противень, застеленный пергаментом и оставить на 15 минут под полотенцем подходить.
10. Смазать кетчупом, выложить огурцы, грибы, колбасу и творог. Также можно добавить майонез.
11. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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