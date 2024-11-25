Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

Если ваш ребенок очень любит макароны, приготовьте для него шоколадную пасту. Для такого питательного десерта вам понадобятся вишни и маскарпоне. Тесто, конечно же, нужно сделать собственноручно, но по следующей технологии это будет очень просто и быстро.

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Идея приготовления шоколадной пасты с вишнями для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Это очень оригинально и необычно.

Ингредиенты на порцию для 4-х:

мука – 350 г

какао – 30 г

сахарная пудра – 30 г

яйца – 3 шт.

соль – щепотка

вишни – 400 г

маскарпоне – 100 г

сахар – 3-4 ст.л.

шоколад для присыпки

Способ приготовления:

1. Муку соединить с какао.

2. Добавить сахарный пуд и соль.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Сделать углубление.

5. Влить яйца.

6. Немного их взболтать.

7. Еще раз хорошо перемешать (руками).

8. Добавить немного воды и замешиваем тесто.

9. Накрыть плёнкой и оставить на 30 минут.

10. После этого тесто разделить на несколько частей и раскатать.

11. Раскатанное тесто нарезать на полоски за помощью специального девайса или просто ножом.

12. Готовую пасту пересыпать мукой из какао.

13. В форму для запекания выложить вишни, маскарпоне, присыпать сахаром.

14. Поставить в духовку при 200 градусах на 10 минут.

15. Пасту отварить, добавить к вишням, посыпать шоколадом.

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