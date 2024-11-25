Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны
Если ваш ребенок очень любит макароны, приготовьте для него шоколадную пасту. Для такого питательного десерта вам понадобятся вишни и маскарпоне. Тесто, конечно же, нужно сделать собственноручно, но по следующей технологии это будет очень просто и быстро.
Идея приготовления шоколадной пасты с вишнями для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Это очень оригинально и необычно.
Ингредиенты на порцию для 4-х:
- мука – 350 г
- какао – 30 г
- сахарная пудра – 30 г
- яйца – 3 шт.
- соль – щепотка
- вишни – 400 г
- маскарпоне – 100 г
- сахар – 3-4 ст.л.
- шоколад для присыпки
Способ приготовления:
1. Муку соединить с какао.
2. Добавить сахарный пуд и соль.
3. Всё хорошо перемешать.
4. Сделать углубление.
5. Влить яйца.
6. Немного их взболтать.
7. Еще раз хорошо перемешать (руками).
8. Добавить немного воды и замешиваем тесто.
9. Накрыть плёнкой и оставить на 30 минут.
10. После этого тесто разделить на несколько частей и раскатать.
11. Раскатанное тесто нарезать на полоски за помощью специального девайса или просто ножом.
12. Готовую пасту пересыпать мукой из какао.
13. В форму для запекания выложить вишни, маскарпоне, присыпать сахаром.
14. Поставить в духовку при 200 градусах на 10 минут.
15. Пасту отварить, добавить к вишням, посыпать шоколадом.
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