Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

Если ваш ребенок очень любит макароны, приготовьте для него шоколадную пасту. Для такого питательного десерта вам понадобятся вишни и маскарпоне. Тесто, конечно же, нужно сделать собственноручно, но по следующей технологии это будет очень просто и быстро.

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Идея приготовления шоколадной пасты с вишнями для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Это очень оригинально и необычно.

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

Ингредиенты на порцию для 4-х:

  • мука – 350 г
  • какао – 30 г
  • сахарная пудра – 30 г
  • яйца – 3 шт.
  • соль – щепотка
  • вишни – 400 г
  • маскарпоне – 100 г
  • сахар – 3-4 ст.л.
  • шоколад для присыпки

Способ приготовления:

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

1. Муку соединить с какао.

2. Добавить сахарный пуд и соль.

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

3. Всё хорошо перемешать.

4. Сделать углубление.

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

5. Влить яйца.

6. Немного их взболтать.

7. Еще раз хорошо перемешать (руками).

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

8. Добавить немного воды и замешиваем тесто.

9. Накрыть плёнкой и оставить на 30 минут.

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

10. После этого тесто разделить на несколько частей и раскатать.

11. Раскатанное тесто нарезать на полоски за помощью специального девайса или просто ножом.

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

12. Готовую пасту пересыпать мукой из какао.

13. В форму для запекания выложить вишни, маскарпоне, присыпать сахаром.

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

14. Поставить в духовку при 200 градусах на 10 минут.

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

15. Пасту отварить, добавить к вишням, посыпать шоколадом.

Шоколадная паста с вишнями: что приготовить ребенку, если он любит только макароны

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