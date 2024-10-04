Шоколадные блинчики: как приготовить вкусность для детей

Если ваш ребенок очень любит шоколад – можно приготовить для него тонкие блинчики из какао. Тесто имеет приятный цвет, отлично прожаривается. Можно добавить внутрь сладкую творожную начинку.

Видео дня

Идею приготовления вкусных шоколадных блинов поделилась известная украинская кулинарша Ольга Мартыновская (olga martynovska) на своей странице в Instagram. Для теста можно использовать какао или кероб.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

молоко – 600 мл.

мука – 150 г

щепотка соли

кероб или какао – 4 ст.л.

сливочное масло – 20 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яйца совмещаем с молоком.

2. Немного сбиваем.

3. Просеять какао или кероб.

4. Просеять муку.

5. Все перемешать до однородности.

6. Черпаком наливать тесто на сковороду жарить блины с двух сторон.

Из чего сделать начинку

Для начинки можно взять творог кисломолочный, немного ванильного сахара, желток и вишни в собственном соке. Завернуть блины, выложить в форму, добавить немного масла. Поставить в духовку на 8-10 минут при температуре 200 градусов. Подавать с холодной сметаной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: