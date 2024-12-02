Шоколадный попкорн для детей: идеальный перекус, который легко приготовить дома

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Шоколадный попкорн для детей: идеальный перекус, который легко приготовить дома

Прекрасным дополнением к просмотру любимого фильма станет домашний попкорн. Его можно сделать гораздо вкуснее, если добавить шоколад. Такая вкусность точно понравится детям.

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Идея приготовления шоколадного попкорна для детей опубликована на странице кулинара Вадима Бжезинского (pava vb) в Instagram. Вам понадобится всего три простых ингредиента.

Шоколадный попкорн для детей: идеальный перекус, который легко приготовить дома

Ингредиенты:

  • попкорн
  • сливочное масло
  • шоколад

Способ приготовления:

Шоколадный попкорн для детей: идеальный перекус, который легко приготовить дома

1. Сковороду застелить фольгой.

2. Высыпать попкорн.

Шоколадный попкорн для детей: идеальный перекус, который легко приготовить дома

3. Добавить кусочек сливочного масла.

4. Добавить шоколадку.

Шоколадный попкорн для детей: идеальный перекус, который легко приготовить дома

5. Сверху накрыть еще одним кусочком фольги и хорошо закрыть все.

Шоколадный попкорн для детей: идеальный перекус, который легко приготовить дома

6. На верхней части фольги сделать проколы.

Шоколадный попкорн для детей: идеальный перекус, который легко приготовить дома

7. Поставить попкорн на плиту.

8. Дождаться, пока все зерна потрескаются.

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