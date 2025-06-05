Сколько рыбы давать ребенку в зависимости от возраста: шпаргалка для родителей

Многие родители считают, что ребенок должен съедать полноценную взрослую порцию чтобы получить пользу от еды. Но на самом деле детям нужно значительно меньше, чем мы привыкли думать. Особенно это касается продуктов, содержащих белок, например, рыба. Здесь важно не только то, что именно вы подаете, но и сколько.

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О том, сколько рыбы стоит давать детям в разном возрасте, рассказала нутрициолог Роксолана Герасимив (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram. Без сложных терминов, без медицинских рекомендаций – только базовые ориентиры, которые помогут спокойно формировать детский рацион.

Сколько рыбы нужно детям

Рыба – полезный и важный продукт в детском питании. Но его порция не должна быть большой. Достаточно нескольких ложек, и это уже будет норма. Ориентируйтесь на возраст ребенка:

1-3 года – примерно 30 граммов рыбы на один прием пищи. Это буквально несколько небольших кусочков.

примерно 30 граммов рыбы на один прием пищи. Это буквально несколько небольших кусочков. 4-6 лет – 60 граммов. В этом возрасте ребенок уже может съесть немного больше, но порция все равно остается маленькая.

– 60 граммов. В этом возрасте ребенок уже может съесть немного больше, но порция все равно остается маленькая. 7 лет и старше – около 90 граммов. Это максимум, на который стоит ориентироваться, даже если ребенок хорошо ест и любит рыбу.

Есть еще один очень удобный способ, который помогает не ошибаться с количеством. Порция белка для ребенка – это объем его ладошки. Настоящий "встроенный мерник": приложили кусочек рыбы к ладошке, и сразу видите, хватает ли.

Не стоит переживать, если кажется, что порция слишком маленькая. Для детского организма этого более чем достаточно. Переедание – это такая же проблема, как и недостаток полезных веществ.

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