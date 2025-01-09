Скрытый сахар в продуктах для детей: за какими названиями он 'прячется'

Ни для кого не секрет, что чрезмерное потребление сахара вредит не только фигуре, но и организму в целом. Поэтому большинство людей, следящих за собственным здоровьем, тщательно контролируют количество добавленного сахара в продукты питания.

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Но производители продуктов довольно часто прибегают к уловкам и используют для улучшения вкуса разнообразные скрытые сахара. Это добавленные сахара разного происхождения, замаскированное под менее известными названиями. Они также содержатся в продуктах для детей, о чем нужно знать и обращать внимание. В каких именно продуктах "скрывается" сахар, в Instagram рассказала детский нутрициолог с ником valeriia kids nutrition.

Где "прячутся" скрытые сахара?

Сахар, но под другим названием может содержаться в различных продуктах питания. Чтобы не допустить перенасыщения им организма, следует знать, о чем идет речь. К скрытым сахарам относятся:

Фруктоза, фруктовый сок, нектар, концентрированный сок/пюре

Сиропы (кленовый, кукурузный, агавовый, финиковый и т.п.)

Мед, патока, солод, мальтодекстрин

Глюкоза, сахароза, мальтоза, сукроза, декстроза, галактоза.

В общей сложности существует более 60 видов разнообразных сахаров, о потреблении которых иногда человек может даже не догадываться. Следует с умом подходить к выбору продуктов для ребенка, а особенно вкусностей. Ведь именно там сосредоточена самая большая концентрация сахаров. Помните, даже если на упаковке продукта есть отметка "Не содержит сахара", это не значит, что там нет большого количества других видов сахаров, от потребления большого количества которых следует отказаться.

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