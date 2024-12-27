Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

Ленивые вареники – отличный вариант завтрака для детей. Их можно сделать сладкими, что очень нравятся малышам. Но для большей пользы вместо обычного белого сахара лучше использовать банан.

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Идея приготовления полезных ленивых вареников без сахара для ребенка опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Варятся изделия очень быстро.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 250 г (подойдет не зернистый)

желтки – 2 шт.

мука – 4 ст.л.с горкой

банан – 1 шт. (небольшой)

Способ приготовления:

1. В миске смешать кисломолочный творог, желтки и муку.

2. Тесто должно получиться такое, чтобы из него можно было слепить вареники. Если тесто получается редкое или очень липкое, добавьте еще 1 ложечку муки.

3. Банан порезать кубиками.

4. Из теста сделать шарик, придавить его, чтобы положить по центру кусочек банана.

5. Закрыть со всех сторон банан.

6. Снова сделать руками шарик.

7. Положить в кипящую воду поочередно.

8. Когда всплывут изделия, варить еще 1 минуту.

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