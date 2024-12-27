Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

Ленивые вареники – отличный вариант завтрака для детей. Их можно сделать сладкими, что очень нравятся малышам. Но для большей пользы вместо обычного белого сахара лучше использовать банан.

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Идея приготовления полезных ленивых вареников без сахара для ребенка опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Варятся изделия очень быстро.

Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 250 г (подойдет не зернистый)
  • желтки – 2 шт.
  • мука – 4 ст.л.с горкой
  • банан – 1 шт. (небольшой)

Способ приготовления:

Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

1. В миске смешать кисломолочный творог, желтки и муку.

2. Тесто должно получиться такое, чтобы из него можно было слепить вареники. Если тесто получается редкое или очень липкое, добавьте еще 1 ложечку муки.

Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

3. Банан порезать кубиками.

Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

4. Из теста сделать шарик, придавить его, чтобы положить по центру кусочек банана.

5. Закрыть со всех сторон банан.

Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

6. Снова сделать руками шарик.

Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

7. Положить в кипящую воду поочередно.

Сладкие ленивые вареники без сахара для детей: вариант полезного и вкусного завтрака

8. Когда всплывут изделия, варить еще 1 минуту.

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