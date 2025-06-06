Сладкие морковные сырники, которые точно понравятся детям: готовятся без сахара и муки
Сырники – один из любимых домашних десертов многих детей. В классическом рецепте такого блюда есть мука и сахар. Но если вы хотите сделать изделия более полезными, замените эти компоненты на морковь и манку.
Идея приготовления полезных морковных сырников для детей опубликована на странице эксперта по здоровому питанию Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Получится очень питательно и вкусно.
Ингредиенты (примерно на 6-8 маленьких сырников):
- творог 9 % – 200 г
- морковь – 1/2 средней (натертая на мелкую терку)
- яйцо – 1 шт. (использовать только желток)
- манка или мука – 1 ст.л. (или до консистенции)
- курага – 2-3 шт. (предварительно запарить и измельчить)
- кокосовое/оливковое масло/масло гхи – для обжаривания при необходимости (для более взрослых деток)
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на мелкую терку.
2. По желанию немного припустить на сухой сковородке, чтобы стала мягче.
3. Соединить творог, яйцо (желток) и взбить погружным блендером.
4. Добавить к творожной массе морковь, манку и измельченную курагу.
5. Перемешать до однородности.
6. Тесто должно быть мягкое, но такое, что держит форму.
7. Оставить на 5-10 минут, чтобы манка набухла.
8. Сформировать небольшие сырнички.
9. Обвалять в кукурузной муке.
10. Обжарить на минимальном количестве масла с обеих сторон до золотистости или запечь в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.
12. Запекать в мультипечке при температуре 80 градусов 15 минут.
13. Подавать с ложкой греческого йогурта или сметаны.
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