Сладкие морковные сырники, которые точно понравятся детям: готовятся без сахара и муки

Сырники – один из любимых домашних десертов многих детей. В классическом рецепте такого блюда есть мука и сахар. Но если вы хотите сделать изделия более полезными, замените эти компоненты на морковь и манку.

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Идея приготовления полезных морковных сырников для детей опубликована на странице эксперта по здоровому питанию Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Получится очень питательно и вкусно.

Ингредиенты (примерно на 6-8 маленьких сырников):

творог 9 % – 200 г

морковь – 1/2 средней (натертая на мелкую терку)

яйцо – 1 шт. (использовать только желток)

манка или мука – 1 ст.л. (или до консистенции)

курага – 2-3 шт. (предварительно запарить и измельчить)

кокосовое/оливковое масло/масло гхи – для обжаривания при необходимости (для более взрослых деток)

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на мелкую терку.

2. По желанию немного припустить на сухой сковородке, чтобы стала мягче.

3. Соединить творог, яйцо (желток) и взбить погружным блендером.

4. Добавить к творожной массе морковь, манку и измельченную курагу.

5. Перемешать до однородности.

6. Тесто должно быть мягкое, но такое, что держит форму.

7. Оставить на 5-10 минут, чтобы манка набухла.

8. Сформировать небольшие сырнички.

9. Обвалять в кукурузной муке.

10. Обжарить на минимальном количестве масла с обеих сторон до золотистости или запечь в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.

12. Запекать в мультипечке при температуре 80 градусов 15 минут.

13. Подавать с ложкой греческого йогурта или сметаны.

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