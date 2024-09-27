Сладкие пончики для перекуса в школе: как приготовить без заморочек

Сладкие жареные пончики – это одно из самых любимых блюд многих детей. Поэтому именно такие изделия можно даже приготовить школьникам на перекус. Очень вкусно есть с соком или чаем.

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Идея приготовления пышных сладких пончиков детям для перекуса в школе опубликована на странице фудблогера Галины Сиротюк ( galina.sirotyk ) в Instagram. Каждая мама сможет очень быстро справиться с таким блюдом.

Ингредиенты:

вода теплая – 450 мл.

сахар – 100 г

дрожжи сухие – 10 г

масло – 50 мл.

щепотка соли

мука – 600-800 г

цедра лимона

сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. В теплой воде растворить дрожжи, добавить сахар и щепотку соли и подсолнечного масла.

2. Оставить немного побродить.

3. Постепенно всыпать муку, замешиваем тесто – оно должно быть мягким, но не прилипать к рукам.

4. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить его на 1,5 часа в теплом месте, чтобы сходило.

5. Раскатать тесто толщиной примерно 1 см, вырезать кружочки.

6. Дать пончикам немного постоять, чтобы поднялись.

7. Жарить пончики на большом количестве разогретого масла до золотистой корочки.

8. Посыпать пончики сахарной пудрой или сахаром с корицей.

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