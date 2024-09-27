Сладкие пончики для перекуса в школе: как приготовить без заморочек
Сладкие жареные пончики – это одно из самых любимых блюд многих детей. Поэтому именно такие изделия можно даже приготовить школьникам на перекус. Очень вкусно есть с соком или чаем.
Идея приготовления пышных сладких пончиков детям для перекуса в школе опубликована на странице фудблогера Галины Сиротюк ( galina.sirotyk ) в Instagram. Каждая мама сможет очень быстро справиться с таким блюдом.
Ингредиенты:
- вода теплая – 450 мл.
- сахар – 100 г
- дрожжи сухие – 10 г
- масло – 50 мл.
- щепотка соли
- мука – 600-800 г
- цедра лимона
- сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. В теплой воде растворить дрожжи, добавить сахар и щепотку соли и подсолнечного масла.
2. Оставить немного побродить.
3. Постепенно всыпать муку, замешиваем тесто – оно должно быть мягким, но не прилипать к рукам.
4. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить его на 1,5 часа в теплом месте, чтобы сходило.
5. Раскатать тесто толщиной примерно 1 см, вырезать кружочки.
6. Дать пончикам немного постоять, чтобы поднялись.
7. Жарить пончики на большом количестве разогретого масла до золотистой корочки.
8. Посыпать пончики сахарной пудрой или сахаром с корицей.
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