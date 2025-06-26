Сладкие тарталетки с клубникой для детей: как приготовить полезный десерт без сахара

С сочной сезонной клубникой можно приготовить очень вкусный и полезный десерт для детей – элементарные тарталетки. Такое лакомство не содержит сахара, а также пшеничной муки. Для рецепта вам понадобится всего три ингредиента.

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Идея приготовления сладких тарталеток с клубникой для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. К чаю – именно то, что надо

Ингредиенты (на 3 тарталетки):

овсяная мука (или измельченные овсяные хлопья) – 3 ст.л.

банан (спелый) – 0,5 шт.

растопленное сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Банан хорошо размять вилкой или взбить блендером.

2. Добавить овсяную муку и масло.

3. Перемешать до однородного теста.

4. Выложить тесто в формочки, сформировав бортики.

5. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 15 минут до слегка золотистой корочки.

6. Охладить, далее можно добавить начинку: например, пюре банан, клубника или греческий йогурт и кусочки клубники.

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