Сливочные сосиски для детей без химии: подробный рецепт
Сосиски – это отличный вариант сытного перекуса или полноценного обеда для детей. Но такие изделия часто родители покупают в магазине, что не очень безопасно. Поэтому лучше готовить их в домашних условиях.
Идея приготовления домашних куриных сосисок без химии для детей опубликована на странице детской нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Хотя они сделаны из курятины, но получаются очень сочными.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- сливки – 100 мл.
- яичные белки – 2 шт.
- половина луковицы
- специи – по вкусу (сладкая паприка и сухой чеснок)
Способ приготовления:
1. В блендере максимально взбить куриное филе. Выложить его в миску.
2. Отделить желтки от белков.
3. В блендер положить 2 яичных белка, сливки и лук.
4. Тщательно сбить до однородной консистенции.
5. Добавить куриный фарш и взбить все вместе в нежную консистенцию мусса.
6. Выложить в форму для сосисок.
7. Готовить на пару в мультиварке 20 минут. Время может отличаться в зависимости от устройства. Также можно приготовить на водяной бане: для этого положить форму для сосисок на сковороду, залить крутым кипятком по уровень крышки формы для сосисок. Накрыть сковороду крышкой и готовить на среднем огне 25-30 минут.
Безопасная подача сосисок:
- 6-8 месяцев: разрезать сосиску вдоль.
- 8-12 месяцев: разрезать вдоль, а затем поперек на кубики/кусочки.
- 12-24: либо просто вдоль, либо кубиками.
- 24+: не разрезана целая сосиска.
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