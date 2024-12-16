Сливочные сосиски для детей без химии: подробный рецепт

Сосиски – это отличный вариант сытного перекуса или полноценного обеда для детей. Но такие изделия часто родители покупают в магазине, что не очень безопасно. Поэтому лучше готовить их в домашних условиях.

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Идея приготовления домашних куриных сосисок без химии для детей опубликована на странице детской нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Хотя они сделаны из курятины, но получаются очень сочными.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

сливки – 100 мл.

яичные белки – 2 шт.

половина луковицы

специи – по вкусу (сладкая паприка и сухой чеснок)

Способ приготовления:

1. В блендере максимально взбить куриное филе. Выложить его в миску.

2. Отделить желтки от белков.

3. В блендер положить 2 яичных белка, сливки и лук.

4. Тщательно сбить до однородной консистенции.

5. Добавить куриный фарш и взбить все вместе в нежную консистенцию мусса.

6. Выложить в форму для сосисок.

7. Готовить на пару в мультиварке 20 минут. Время может отличаться в зависимости от устройства. Также можно приготовить на водяной бане: для этого положить форму для сосисок на сковороду, залить крутым кипятком по уровень крышки формы для сосисок. Накрыть сковороду крышкой и готовить на среднем огне 25-30 минут.

Безопасная подача сосисок:

6-8 месяцев: разрезать сосиску вдоль.

разрезать сосиску вдоль. 8-12 месяцев: разрезать вдоль, а затем поперек на кубики/кусочки.

разрезать вдоль, а затем поперек на кубики/кусочки. 12-24: либо просто вдоль, либо кубиками.

либо просто вдоль, либо кубиками. 24+: не разрезана целая сосиска.

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